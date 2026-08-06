Животным в ЦПКиО Волгограда помогают пережить жару





В деревне «Альпаково», расположенной на территории Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде, смотрители ввели дополнительные меры по уходу за питомцами из-за установившейся аномальной жары. Как рассказали в пресс-службе ЦПКиО, для всех обитателей усилили режим поения, организовали освежающие процедуры, а некоторым сделали стрижку.

В жаркие дни для альпак, коз, овец, пони и лам регулярно включают «летний душ» — водные процедуры проводят в вольерах несколько раз в сутки в зависимости от температуры воздуха. Это помогает животным легче переносить зной и сохранять комфортное самочувствие. Перед наступлением пика жары одну ламу, овец и альпак с отросшей шерстью постригли – такая мера защищает от перегрева и способствует отрастанию качественного шерстяного покрова.

Кроликов, которых купать без необходимости не рекомендуется, спасают иначе: над их вольером установили большие зонты, создающие тень в течение всего дня.





Для всех животных без исключения кратно увеличили частоту поения – свежую прохладную воду в поилки добавляют не менее четырёх раз в день. Рацион при этом практически не изменился: у обитателей всегда есть сено, гранулированный корм с полезными добавками и соль-лизунец.

Деревня «Альпаково» находится между главной сценой ЦПКиО и тематическим парком «Затерянный мир». Сейчас здесь живут альпаки, ламы, козы двух пород, кролики, а с июля к ним присоединились шетлендские пони и овечки. Всех животных можно гладить и угощать морковкой.

Фото: ЦПКиО