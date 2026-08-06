Сын депутата Волгоградской облдумы Алексей Пополитов погиб на СВО





Сын депутата Волгоградской облдумы Дмитрий Пополитова Алексей погиб на СВО. Соболезнования своему коллеге высказали в регпарламенте.

Алексею было 24 года. Он был настоящим офицером и потомственным казаком, сыном окружного атамана. С детства ему прививали любовь к казачьим обычаям и культуре, воспитывали любовь к Родине и готовность встать на ее защиту в трудную минуту. Неслучайно Алексей родился в знаковый для каждого защитника Отечества день — 23 февраля.

После срочной службы уроженец Урюпинска решил остаться в армии, подписав контракт с Минобороны. Воевал в зоне СВО с первых дней и прошел путь от рядового до офицера. За проявленный героизм был награжден медалью Жукова.

- Сегодня мы разделяем с нашим коллегой Дмитрием Владимировичем Пополитовым и его семьей тяжесть невосполнимой утраты. Мы скорбим вместе с вами и склоняем головы перед памятью героя, который отдал самое дорогое — свою жизнь — за будущее России, - говорится в опубликованном некрологе областной думы.