



Более десяти рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за закрытия воздушного пространства над другими регионами страны.

С существенной задержкой в волгоградской авиагавани приземлятся шесть самолетов из Москвы. Прибытие рейса авиакомпании «Победа» смещается с 11:30 на 13:57, «Аэрофлота» - с 12:10 на 14:10. Из будничного графика выбиваются также вылетающий из Домодево борт компании S7 и самолет «России», приземление которого планировалось в 14:50.

Вылетевшие из Санкт-Петербурга пассажиры тем временем совершили вынужденную посадку в Сыктывкаре.

– Людей в терминале действительно много. Информация о вылетах обновляется в режиме реального времени, поэтому со всеми пассажирами работают представители авиакомпаний, – сообщил источник ИА «Высота 102».

По информации Росавиации, к этому часу план «Ковёр» все еще действует в Самаре. Небо над Саратовом, Пензой, Екатеринбургом и другими городами «открыли» больше часа назад.

Отметим, что сегодня утром в Волгограде задерживались лишь рейсы из Сочи. Вылет на курорт передвинули аж на 13 часов.

Фото Павла Мирошкина