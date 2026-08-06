



После прокатившейся по стране волне атак на крупные логистические центры Wildberries в Волгоградской области резко увеличилось число объявлений о продаже пунктов выдачи заказов. Предприниматели, столкнувшиеся с серьезными убытками, ищут «добрые руки» как совсем новым и пока нераскрученным точкам, так и хорошо знакомым покупателям центрам.

Ходовым товаром ПВЗ Wildberries стали во всех районах города. Размах цен на них огромен – от 300 тысяч рублей за скромные площади до двух миллионов рублей за большие пункты с приличной проходимостью.

– Продам раскрученный пункт выдачи. Единственный в округе. Есть еще на почте, но почта не конкурент, – пишет на популярной платформе продаж владелец ПВЗ в Тракторозаводском районе.

Потенциальных покупателей, которые знают о работе с маркетплейсами по верхам, привлекают весьма внушительными суммами ежемесячного оборота. Впрочем, многие продавцы пишут предельно честно – чистая прибыль их торговой точки не превышает 35-40 тысяч рублей.

– Я владею тремя пунктами выдачи, и на каждом из них после недавних событий мы несем огромные убытки, – рассказывает предприниматель Яна из Волжского. – Поставки стали приходить значительно реже, привозимых товаров тоже стало меньше. Из-за серьезных задержек часть клиентов просто отказывается от них еще тогда, когда они находятся в пути. В итоге того, что мы зарабатываем сейчас, не хватает ни на зарплаты сотрудникам, ни на оплату коммунальных платежей, ни на аренду. При этом арендодатель идти на уступки категорически не хочет.





Еще одной причиной, побудившей их к непростому решению о расставании с ПВЗ, волгоградские предприниматели называют невыгодные условия сотрудничества с маркетплейсами и неоправдавшиеся ожидания от открытия собственного бизнеса.

– Свой пункт выдачи я выставил на продажу уже давно, – поделился с корреспондентами ИА «Высота 102» волгоградец Денис. – Основная сложность заключается в работе не только с клиентами, но и с самими сотрудниками: в пунктах выдачи очень большая текучка кадров, и найти по-настоящему вовлеченного в дело специалиста не так-то просто.

Атаки на крупные распределительные центры Wildberries начались в стране в середине июля. В прошлую пятницу после удара беспилотниками ВСУ складские помещения вспыхнули и в Волгограде.

Получая сообщения о новых ударах, селлеры вновь и вновь подсчитывают убытки. По словам предпринимателей, события последних недель вынудили их искать новые площадки для работы. Впрочем, в самих ПВЗ не теряют оптимизма и надеются, что, несмотря на сократившийся в июле поток клиентов, подготовка к школе поможет им восстановить пошатнувшийся баланс.

Фото Павла Мирошкина и сгенерировано с помощью ИИ