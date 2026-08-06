Раненая наркоманкой волгоградка скончалась в больнице

Сегодня, 6 августа, в клинической больнице №15 в Волгограде скончалась женщина, которая получила неожиданный удар ножом в шею от местной наркоманки, сообщает ИА «Высота 102».

– Пострадавшая, к сожалению, сегодня умерла несмотря на помощь медиков, – сообщили в экстренных службах.

Напомним, что преступление было совершено в минувшие выходные в Красноармейском районе Волгограда. Наркозависимая девушка, которая не раз шокировала местных жителей своими выходками, внезапно напала на незнакомую женщину и ударила ее ножом. Нападавшую задержали местные жители и передали полиции. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» возбудили в СУ СКР по Волгоградской области. В суд было направлено ходатайство о заключении ее под стражу.

В следственном органе ранее сообщали, что преступление девушка совершила в неадекватном состоянии.