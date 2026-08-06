Волгоградцы продолжают жаловаться на сбой интернет-соединения





Волгоградцы продолжают жаловаться на сбои в интернет-соединении. Согласно данным сервиса DOWNDETECTOR, 83% обратившихся от всего числа указывают на общих сбой в работе интернета и связи.

Как ранее сообщалось информагентством, неполадки начали фиксироваться жителями региона с самого утра. Волгоградцы жаловались на нестабильную работу как интернета, так и сотовой связи.

По данным сервисов наблюдения, сбои фиксируются по всей России. Жители региона чаще же всего жаловались на сбои в приложениях и сервисах OZON, Ростелеком, Яндекс Музыка, T-БАНК и браузера Яндекс.