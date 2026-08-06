Кировский районный суд Волгограда признал фиктивным брак, заключенный в 1999 году с мужчиной, который впоследствии погиб на СВО. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, брак был зарегистрирован в Кадошкинском районе республики Мордовия 27 лет назад. Однако новоиспеченная жена сразу после этого уехала на новое место жительства в Волгоград. Совместно с мужем она не проживала и не вела общее хозяйство, и даже не общалась с ним. Общих детей у них также не было.
В июне 2025 года супруг женщины погиб на СВО. В целях пресечения незаконного предоставления бюджетных выплат прокурором Кировского района города Волгограда в суд было предъявлено исковое заявление о признании брака недействительным, которое и было удовлетворено по вышеперечисленным причинам.