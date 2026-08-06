В Минобороны сообщили о продвижении войсковых группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. По данным военного ведомства, за минувшие сутки подразделения улучшили тактические позиции, на ряде участков продвинулись вперёд, уничтожив 1395 военнослужащих ВСУ, а также вражеские БМП, 100 бронированных автомобилей, артиллерийские орудия и станции РЭБ.

Группировка «Север» атаковала механизированные, мотопехотные и штурмовые полки ВСУ в районах населенных пунктов Погорелое, Приколотное, Водяное, Казачья Лопань и Избицкое Харьковской области. Враг потерял 220 бойцов и порядка 20 единиц военной техники.

Бойцы подразделений группировки «Запад» уничтожили 215 террористов, а также три десятка единиц боевой техники. Сражения развернулись в окрестностях населенных пунктов Хомино, Подлиман Харьковской области, Рубцы, Волчий Яр, Сидорово, Святогорск, Донецкое и Маяки Донецкой Народной Республики.

«Южная» группировка улучшила положение на передовой в районах населенных пунктов Семеновка, Николайполье, Николаевка, Никаноровка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Здесь были уничтожены 225 военных, 2 ББМ, 25 авто, 2 орудия, станция РЭБ.

Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, разгромив механизированную и егерскую бригады, штурмовой полк, бригаду морпехов и две бригады нацгвардии. Основные бои развернулись в районах Доброполья, Кондратовки, Новониколаевки, Анновки, Грузского, Новотроицкого и Матяшево. Враг здесь потерял 350 военных, 2 БТР, 4 ББМ, 10 авто, 2 орудия.

Группировка «Восток» вклинивается в оборону ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Здесь были разгромлены две десантно-штурмовые бригады, четыре штурмовых полка ВСУ и бригада морпехов.

Группировка «Днепр» атаковала бригады ВСУ у Орехова, Преображенки и Малокатериновки в Запорожской области. Здесь были уничтожены 40 военнослужащих ВСУ, 8 авто, 2 станции РЭБ и 2 станции радиоэлектронной разведки.

Кроме того, расчётами ПВО были за сутки перехвачены 20 управляемых авиабомб, 1 реактивный снаряд HIMARS, 1155 беспилотников самолётного типа. В акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Напомним, ранее редакция сообщала о масштабном ударе Вооружённых Сил России по складам и транспортно-логистическим комплексам Украины, используемым в том числе и для обеспечения боевых подразделений.

Фото из архива ИА «Высота 102»