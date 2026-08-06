Главное

Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ «Не нужно заниматься конспирологией. Лучше просто работать»: известные скульпторы оценили реставрацию памятников на Мамаевом кургане «Россети Юг» увеличили мощность электроснабжения волгоградского торгового центра Техника для детской поликлиники – с заботой о маленьких пациентах Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля

Актуально

«Осторожно, вас снимают»: как журналисты ИА «Высота 102» проводили самые громкие расследования

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ситуация на АЗС Краснодара: где 14 августа можно купить бензин
По данным на утро 14 августа, в краевой столице функционирует 78 автозаправочных станций, сообщает МЦУ Краснодара. За сутки количество действующих точек продажи топлива выросло на семь, сообщает ИА «Живая...
Федеральные новости
 Ростовчанина настиг психоз в поезде на третьи сутки в пути
Пассажира поезда, следовавшего из Ростовской области на Север, экстренно госпитализировали с острым алкогольным психозом. Инцидент произошёл на станции в Ярославле, где мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает «Привет-Ростов». По...
Общество

Минобороны сообщило об успехах группировок на полях СВО

Общество 06.08.2026 14:29
0
06.08.2026 14:29


В Минобороны сообщили о продвижении войсковых группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. По данным военного ведомства, за минувшие сутки  подразделения улучшили тактические позиции, на ряде участков продвинулись вперёд, уничтожив 1395 военнослужащих ВСУ, а также вражеские БМП, 100 бронированных автомобилей, артиллерийские орудия и станции РЭБ.

Группировка «Север» атаковала механизированные, мотопехотные и штурмовые полки ВСУ в районах населенных пунктов Погорелое, Приколотное, Водяное, Казачья Лопань и Избицкое Харьковской области. Враг потерял 220 бойцов и порядка 20 единиц военной техники.

Бойцы подразделений группировки «Запад» уничтожили 215 террористов, а также три десятка единиц боевой техники. Сражения развернулись в окрестностях населенных пунктов Хомино, Подлиман Харьковской области, Рубцы, Волчий Яр, Сидорово, Святогорск, Донецкое и Маяки Донецкой Народной Республики.

«Южная» группировка улучшила положение на передовой в районах населенных пунктов Семеновка, Николайполье, Николаевка, Никаноровка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Здесь были уничтожены 225 военных, 2 ББМ, 25 авто, 2 орудия, станция РЭБ.

Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, разгромив механизированную и егерскую бригады, штурмовой полк, бригаду морпехов и две бригады нацгвардии. Основные бои развернулись в районах Доброполья, Кондратовки, Новониколаевки, Анновки, Грузского, Новотроицкого и Матяшево. Враг здесь потерял 350 военных, 2 БТР, 4 ББМ, 10 авто, 2 орудия.

Группировка «Восток» вклинивается в оборону ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Здесь были разгромлены две десантно-штурмовые бригады, четыре штурмовых полка ВСУ и бригада морпехов.

Группировка «Днепр» атаковала бригады ВСУ у Орехова, Преображенки и Малокатериновки в Запорожской области. Здесь были уничтожены 40 военнослужащих ВСУ, 8 авто, 2 станции РЭБ и 2 станции радиоэлектронной разведки.

Кроме того, расчётами ПВО были за сутки перехвачены 20 управляемых авиабомб, 1 реактивный снаряд HIMARS, 1155 беспилотников самолётного типа. В акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Напомним, ранее редакция сообщала о масштабном ударе Вооружённых Сил России по складам и транспортно-логистическим комплексам Украины, используемым в том числе и для обеспечения боевых подразделений.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.08.2026 03:01
Общество 15.08.2026 03:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2026 02:54
Общество 15.08.2026 02:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2026 02:49
Общество 15.08.2026 02:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 22:27
Общество 14.08.2026 22:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 21:48
Общество 14.08.2026 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 20:57
Общество 14.08.2026 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 20:12
Общество 14.08.2026 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 19:19
Общество 14.08.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 19:05
Общество 14.08.2026 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 17:58
Общество 14.08.2026 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 17:37
Общество 14.08.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 16:57
Общество 14.08.2026 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 15:43
Общество 14.08.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 14:42
Общество 14.08.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 14:08
Общество 14.08.2026 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

03:01
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда ночью 15 августаСмотреть фотографии
02:54
Вой сирен разбудил волгоградцев 15 июляСмотреть фотографии
02:49
В Волгоградской области объявлена ракетная опасность 15 августаСмотреть фотографии
22:27
Налет дронов ВСУ готовится отразить Волгоградская областьСмотреть фотографии
21:48
«Не мог оторвать глаз от неба»: волгоградский фотограф снял Млечный Путь и звездопад ПерсеидыСмотреть фотографии
21:45
«Ротор» и «Урал» сыграли вничьюСмотреть фотографии
21:14
16063 болельщика пришли на матч «Ротор» - «Урал» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:57
«Всё не так просто»: волгоградка с 400 баллами на ЕГЭ не поступила на ПМИ в ВШЭ на бюджетСмотреть фотографии
20:33
«Ротор» ведет в счете после первого тайма с «Уралом»Смотреть фотографии
20:12
Волгоградке дали возможность стать мамой после удаления миомыСмотреть фотографии
19:19
Переезд в Жилгородке Волгограда закроют на два дня на ремонтСмотреть фотографии
19:05
Рейды перед матчем «Ротора» в центре Волгограда организовала полицияСмотреть фотографии
18:41
«Цель противника – не деньги, а паника и вербовка»: подкаст ИА «Высота 102» с ветераном госбезопасности Павлом ЧебаненкоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Волжанка завоевала титул «Королевы» на всероссийском конкурсе красоты и материнстваСмотреть фотографии
17:37
41 млн потратят на визит в Волгоград Чеботиной, «Пиццы» и Mia BoykaСмотреть фотографии
17:06
Стало известно состояние волгоградцев из разорванной в смертельном ДТП «Лады»Смотреть фотографии
16:57
Запрет на прогулки по лесу в Волгоградской области продлен до 11 сентябряСмотреть фотографии
16:40
ИКВО признала законной утрату статуса кандидата дворником из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:43
Новый турмаршрут? Волгоградцы засняли следующий до Ярославля трамвайСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:35
ПСБ представил комплексные решения по обратному эквайрингу для металлургической отраслиСмотреть фотографии
14:15
Троим волгоградским экс-депутатам подтвердили суровые сроки за мегааферуСмотреть фотографии
14:08
Волгоградцев предупредили о затяжной атмосферной засухеСмотреть фотографии
13:33
ФСБ: волгоградец за 10 млн обещал перевести погибшего военного в тылСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде УК после крупного штрафа реанимировала лифты в девятиэтажкеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам напомнили об упрощенном порядке подачи уведомлений в ФНС с 1 сентябряСмотреть фотографии
12:52
Суд под Волгоградом отправил в СИЗО внука, забившего до смерти бабушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
«Важно продолжать работу»: Андрей Бочаров обсудил с активом Палласовки развитие районаСмотреть фотографии
12:00
Волгоградку осудили за обман государства с мясным бизнесомСмотреть фотографии
11:55
Андрей Бочаров проверил ФОК, ДК и молодёжный центр в ПалласовкеСмотреть фотографии
 