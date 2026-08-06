Сильнее всего с начала года зарплатные предложения выросли в вакансиях для сварщиков: + 117% до 259,8 тыс. рублей. На втором месте – финансовые аналитики: им стали предлагать на 67% больше (94,3 тыс. рублей), на третьем месте оказались швеи с ростом на 56% (70 тыс. рублей). В топ-5 специальностей по темпам роста зарплат также вошли разнорабочие (+50%, до 118,6 тыс. рублей), курьеры (+49%, до 170,4 тыс. рублей). Как и годом ранее, быстрее всего увеличивается уровень оплаты труда преимущественно у рабочих профессий, что говорит о сохраняющемся высоком спросе на эту категорию работников.