Две электрички развезут болельщиков «Ротора» 9 августа





Дополнительные рейсы волгоградских электричек для футбольных болельщиков назначены на 9 августа. По информации Приволжской железной дороги, электропоезд №6339 отправится с Краснооктябрьской в 22:03, с нижней платформы остановочной платформы Мамаева кургана – в 22:10, а прибудет на ст. Шпалопропитка в 22:16.

Электропоезд №6437/6438 отправится со ст. Волгоград-1 в 21:13, с верхней платформы Мамаева кургана – в 21:19. В Волжский электричка прибудет в 22:04.

«Ротор» сыграет в этот день с «Челябинском». Начало матча на Волгоград Арене – в 18-30 ч.



