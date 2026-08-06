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Общество

«У нас – ЧС»: озеро фекалий в подвале травит жителей дома под Волгоградом

Общество 06.08.2026 11:56
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06.08.2026 11:56




Жители трехэтажного многоквартирного дома в Ерзовке Городищенского района Волгоградской области уже более трех недель добиваются откачки залитого фекалиями подвала. При этом в ответ на их жалобы чиновники отвечают, что никакого озера из вонючих стоков у них нет. Корреспонденты V102.RU попытались разобраться в этой запутанной истории, а жильцы, которые задыхаются от зловоний, в качестве противовеса утверждениям чиновников сняли на видео масштаб бедствия. 

Как рассказали ИА «Высота 102» жители первого подъезда дома по ул. Молодежная 4 кв. дом 7, неприятный запах из подвала они начали чувствовать еще в начале июля. К тому же в квартирах появились непереводимые блохи и комары. Когда заглянули в подвал – ахнули и… чуть не задохнулись. 

Там вовсю журчали дурно пахнущие ручьи из стоков, экскременты плавали прямо в первозданном виде. Мы были в шоке. Конечно, обратились в УК «ЖКХ Ерзовское» с требованием привести подвал в порядок, – делятся жители. 

Однако коммунальщики, как утверждают жильцы, отреагировали странно. 

Нам заявили, что надо подождать, когда все высохнет. Как там может что-то высохнуть, если там постоянно течет? В этой части подвала когда-то была комната слесарей. Там стоял унитаз. Вот оттуда все и полезло, – продолжают жильцы. 

Затем, по словам жильцов, в УК пытались убедить людей, что у них нет возможности установить насос и откачать фекальное озеро. После чего свою позицию коммунальщики изменили и стали утверждать, что новые стоки в подвал поступать перестали и что там якобы уже все подсыхает. 


В разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» в управляющей компании также озвучили эту версию и даже заверили, что уже в понедельник в подвале проведут дезинфекцию. 

Однако буквально накануне, 5 августа,  жильцы сняли ужасающие кадры подвала с черными водами и даже для убедительности показали глубину проблемы. Каким образом его собираются дезинфицировать, совершенно непонятно.

Но особое возмущение у жителей вызвал ответ, который они получили накануне, 5 августа, после обращения в паблик «Решаем вместе». В частности, в Госжилнадзоре сообщили, что УК «ЖКХ Ерзовское» еще в июле выполнила работы по очистке канализации от бытовых засоров, по окончанию которых была проведена дезинфекция. 

Подвал находится в надлежащем санитарном состоянии, течь отсутствует, проведена дезинфекция мест общего пользования, что подтверждается предоставленными УК фотоматериалами и актом выполненных работ, – говорится в документе. 


Жильцы просто онемели от возмущения, получив такой ответ. Люди утверждают, что в УК слукавили. А на фото могла оказаться другая часть подвала, которая находится в относительно нормальном состоянии. 

Жители дома вновь направили заявление в УК, а также главе Ерзовского городского поселения Сергею Зубанкову с требованием осушить подвал и избавить проживающих в доме людей от зловоний и сопутствующих проблем. Происходящее они считают чрезвычайной ситуацией и требуют принять немедленные меры по устранению угрозы их здоровью. 

Фото и видео читателей V102.RU


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