









Жители трехэтажного многоквартирного дома в Ерзовке Городищенского района Волгоградской области уже более трех недель добиваются откачки залитого фекалиями подвала. При этом в ответ на их жалобы чиновники отвечают, что никакого озера из вонючих стоков у них нет. Корреспонденты V102.RU попытались разобраться в этой запутанной истории, а жильцы, которые задыхаются от зловоний, в качестве противовеса утверждениям чиновников сняли на видео масштаб бедствия.

Как рассказали ИА «Высота 102» жители первого подъезда дома по ул. Молодежная 4 кв. дом 7, неприятный запах из подвала они начали чувствовать еще в начале июля. К тому же в квартирах появились непереводимые блохи и комары. Когда заглянули в подвал – ахнули и… чуть не задохнулись.

– Там вовсю журчали дурно пахнущие ручьи из стоков, экскременты плавали прямо в первозданном виде. Мы были в шоке. Конечно, обратились в УК «ЖКХ Ерзовское» с требованием привести подвал в порядок, – делятся жители.

Однако коммунальщики, как утверждают жильцы, отреагировали странно.

– Нам заявили, что надо подождать, когда все высохнет. Как там может что-то высохнуть, если там постоянно течет? В этой части подвала когда-то была комната слесарей. Там стоял унитаз. Вот оттуда все и полезло, – продолжают жильцы.

Затем, по словам жильцов, в УК пытались убедить людей, что у них нет возможности установить насос и откачать фекальное озеро. После чего свою позицию коммунальщики изменили и стали утверждать, что новые стоки в подвал поступать перестали и что там якобы уже все подсыхает.





В разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» в управляющей компании также озвучили эту версию и даже заверили, что уже в понедельник в подвале проведут дезинфекцию.

Однако буквально накануне, 5 августа, жильцы сняли ужасающие кадры подвала с черными водами и даже для убедительности показали глубину проблемы. Каким образом его собираются дезинфицировать, совершенно непонятно.

Но особое возмущение у жителей вызвал ответ, который они получили накануне, 5 августа, после обращения в паблик «Решаем вместе». В частности, в Госжилнадзоре сообщили, что УК «ЖКХ Ерзовское» еще в июле выполнила работы по очистке канализации от бытовых засоров, по окончанию которых была проведена дезинфекция.

– Подвал находится в надлежащем санитарном состоянии, течь отсутствует, проведена дезинфекция мест общего пользования, что подтверждается предоставленными УК фотоматериалами и актом выполненных работ, – говорится в документе.





Жильцы просто онемели от возмущения, получив такой ответ. Люди утверждают, что в УК слукавили. А на фото могла оказаться другая часть подвала, которая находится в относительно нормальном состоянии.

Жители дома вновь направили заявление в УК, а также главе Ерзовского городского поселения Сергею Зубанкову с требованием осушить подвал и избавить проживающих в доме людей от зловоний и сопутствующих проблем. Происходящее они считают чрезвычайной ситуацией и требуют принять немедленные меры по устранению угрозы их здоровью.

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