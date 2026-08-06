



Губернатор Андрей Бочаров встретился с участниками СВО, несколько дней назад завершившими обучение по программе «Сталинградский призыв».

– Для каждого из вас участие в патриотическом проекте «Сталинградский призыв» являлось определенным вызовом и достаточно серьезным испытанием, – отметил глава региона. – По итогам такой серьезной, напряженной работы вы успешно прошли экзаменационные испытания. Возможно, кто-то из вас рассчитывал, что прохождение программы обучения – легкая прогулка. Но это не так. Очень важно, что вы показали командную работу, способность трудиться на результат. Самая большая сложность, на мой взгляд, – преодолеть самого себя. И вы тоже с ней успешно справились.





У выпускников «Сталинградского призыва», отметил Андрей Бочаров, существует немало вариантов для будущей карьеры – они смогут продолжить службу или найти себя в других отраслях, развивая экономику, занимаясь патриотическим воспитанием, пробуя себя в административной работе или помогая вернуться к привычной жизни бойцам, которые выполнят задачи СВО.

– Это такой серьезный, важный этап в жизни каждого из вас. Теперь начнется новый – здесь главное последовательно двигаться, без спешки, но уверенно, как вы всегда и делали, – убежден глава региона. – Каждый из вас является частью большой программы по подготовке кадров из числа участников специальной военной операции, инициированной нашим Верховным Главнокомандующим, Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, и вы являетесь первыми выпускниками «Сталинградского призыва». Выбор всегда за вами, но и спрос будет совсем другой. Берегите здоровье, и у вас, я уверен, все получится, надо в это верить! Выбор жизненного пути остается за вами, а мы будем помогать в раскрытии вашего потенциала и в применении знаний на практике.





Участниками первого набора «Сталинградского призыва» стали 37 ветеранов СВО, приступившие к занятиям 21 сентября прошлого года. Обучаясь на базе РАНХиГС, в конце прошлой недели волгоградцы получили свои долгожданные дипломы. После выпуска участники проекта могут рассчитывать на трудоустройство в органы власти, учреждения образования, спорта и социальной сферы.





Фото администрации Волгоградской области