Волгоградцы сдали 134 кг одежды и игрушек на переработку





Жители Красноармейского района Волгограда сдали на переработку 134 килограмма старых вещей, которые могли оказаться на мусорке. Старую одежду и ненужные игрушки горожане оставляли в специальном боксе, установленном две недели назад в абонентском отделе регоператора по адресу Бульвар Энгельса, 26а.

Проект по приему старых вещей на переработку в Волгограде региональный оператор по обращению с ТКО реализует совместно с организацией «Вещи тут». Содержимое вещего бокса в обязательном порядке сортируется. Сотрудники выбирают, каким вещам можно дать второй шанс, а что уже не подлежит дальнейшему использованию.

По итогам первых двух недель реализации проекта, 40% или 53,5 кг ненужных волгоградцам вещей были отправлены на благотворительность. Еще 40,2 кг или 30% содержимого вещего бокса передано в приюты для животных «Хвостики» и «Хвостатый дом». Четверть содержимого, а это почти 33,5 кг, ушло на переработку в Иваново. Здесь на предприятии из старой одежды пошьют хозяйственные перчатки и сделают утеплитель для применения его в строительстве зданий.

Примечательно, что только 5% вещей или 6,7 кг оказались непригодными для дальнейшего использования, а также были забракованы, так как не подходят к условиям акции.

Напомним, что в вещевые боксы нельзя сдавать нижнее белье, носки и колготки. Можно приносить детские, мужские, женские вещи. Главное, чтобы одежда была чистой, сухой и плотно упакована в мешки.

В настоящее время в Волгограде пока установлены два таких бокса. Второй находится в центральном абонентском участке «ЭкоЦентра» по адресу: ул. Краснознаменская, 12. Принести вещи можно в будние дни – с понедельника по четверг - с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:30 до 16:30.