Ремонт в мэрии Волгограда отложили из-за отсутствия подрядчика

Ремонтные работы в историческом здании бывшего Царицынского государственного банка, где сегодня находится администрация Волгограда, отложили из-за несостоявшегося конкурса по определению подрядчика.

Выполнение работ по ремонту помещений на первом этаже администрации, которые относились к содержанию объекта культурного наследия регионального значения, были оценены в 6,7 миллиона рублей. Подрядная организация должна была заменить потолки, светильники, розетки, облицевать стены декоративным пластиком и выполнить другие работы в течение 30 рабочих дней со дня заключения контракта. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки.





Напомним, что в июне текущего года был объявлен конкурс на ремонт крыши исторического здания. На эти цели из городского бюджета было выделено 11,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что историческое здание Царицынского государственного банка, в котором в настоящее время располагается администрация Волгограда и гордума, нуждается в капитальном ремонте крыши, фасадов и ряда помещений.

Фото из архива V102.RU