Подсудимую чиновницу Анну Елисееву уволили из мэрии Волгограда





В администрации Волгограда кулуарно произошли кадровые перестановки. Обвинённая в коррупции руководительница департамента экономического развития и инвестиций Анна Елисеева лишилась высокопоставленного поста. Она была исключена из руководящего состава подразделения мэрии.

Напомним, Анна Елисеева, возглавлявшая департамент, курирующий в том числе и выделение земель для застройки, была задержана правоохранителями 12 марта 2025 года по подозрению в получении многомиллионных взяток и оперативно перевезена в московское СИЗО. Вскоре после ареста чиновница была смещена с должности руководителя на должность заместителя руководителя департамента. Вакантное же место с 14 апреля 2025 года заняла Ольга Боркунова.





В настоящее время Анна Елисеева из списка руководящего окончательно состава исчезла. Кресло заместителя занял Алексей Литвиненко, а ещё две руководящие должности - Ирина Никуйко и Елена Кожевникова. В рамках кадровой чистки своей должности также лишилась и Оксана Агафонова, которая ранее также числилась среди заместителей.

Помимо экс-чиновницы, среди фигурантов уголовного дела директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв, директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова и ее заместитель. Также, по данным судебных картотек, в махинациях с землёй правоохранителями были уличены: Камо Карапетян, Елена Колодезнева, Николай Муравьев, Сергей Одинёв, Данила Пчелин, Захар Решетняк. Среди перечисленных ФИО некоторых сходятся с бывшими сотрудниками администрации Волгограда.

Как ранее неоднократно сообщала редакция, Александр Гаврюченков, Сергей Одинёв и Елена Гурьянова были помещены под арест через несколько месяцев после этапирования в московское СИЗО руководительницы департамента, в августе 2025 года. О том, были ли задержаны другие фигуранты, ранее не сообщалось.

– Анна Елисеева была уволена с должности заместителя руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда 31 июля 2026 года в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ). В настоящее время указанная должность является вакантной, – прокомментировали в администрации Волгограда.

На текущий момент Анна Елисеева находится в СИЗО без малого полтора года. Чиновница неоднократно пыталась оспорить судебные решения о продлении срока заключения, однако до настоящего времени – безуспешно.

В апреле всем фигурантам было предъявлено обвинение, а Генпрокуратура направила в Четвёртый кассационный суд иск, по которому «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области» была изменена подсудность судебного производства. В результате материалы, собранные следователями, были направлены в Первомайский районный суд города Краснодара вместо Центрального районного суда Волгограда.

Женщина вместе с другими обвиняемыми попыталась оспорить это решение в Верховном Суде. 22 июля состоялось заседание, по итогу которого коллегия не увидела нарушений в изменении подсудности производства.