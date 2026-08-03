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Расследования

Мобильные офисы ФНС откроются в четырех районах Волгоградской области

Расследования 03.08.2026 13:03
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03.08.2026 13:03


Сотрудники УФНС России по Волгоградской области проведут серию выездных консультаций в Дубовском, Алексеевском, Нехаевском и Жирновском районах.

В середине августа мобильные офисы будут работать по адресам:

Дубовский район:

• 17 августа с 10-00 до 12-00 в МФЦ Дубовского района Волгоградской области - . Дубовка, ул. Московская, 5,

Алексеевский район:

• 17 августа с 10-00 до 12-00 в МФЦ Алексеевского района Волгоградской области - станица Алексеевская, ул. Красногвардейская, 69,

Нехаевский район:

• 17 августа с 14-00 до 16-00 в МФЦ Нехаевского района Волгоградской области - станица Нехаевская, ул. Ленина, 47,

Жирновский район:

• 19 августа с 11-00 до 15-00 в МФЦ Жирновского района Волгоградской области – город Жирновск, ул. Ломоносова, 62.

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы жителей о налогах на доходы физлиц, а также объяснят процедуру оплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ. Жителям Волгоградской области также расскажут о получении налоговых вычетов и льгот, налоге на профессиональный доход.

Предварительной записи на встречи не требуется.

Фото из архива V102.ru

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