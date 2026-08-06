В Волгограде на фасаде здания филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта станции им. Максима Горького установят мемориальную доску в память о бывшем сотруднике Сергее Симонове, который погиб на СВО. Решение об увековечивании памяти земляка единогласно приняли сегодня, 6 августа, депутаты гордумы.

Сергей Симонов в 2015 году окончил Карповскую среднюю школу, а в мае 2017-го был призван на срочную службу. Летом 2019 года он работал в ведомственной охране станции им. М.Горького на Приволжской железной дороге, а сентября 2022 года принимал участие в спецоперации. Награжден медалью Жукова. Погиб Сергей Симонов при выполнении боевой задачи 27 октября 2025 года в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Коллектив волгоградского отряда охраны Волжского филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта выступил с предложением увековечить память сотрудника. В администрации Советского района это ходатайство поддержали.

Фото Волгоградской гордумы