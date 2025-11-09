Как строили главный символ Волгограда – Мамаев курган





58 лет назад, осенью 1967 года, в Волгограде открылся один из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Мамаев курган – больше, чем мемориальный комплекс. Это священное место для всей России, грандиозный памятник в камне и бетоне, рассказывающий о величайшем подвиге защитников Сталинграда.

Но как возводили Мамаев курган и скульптуру «Родина-мать зовёт!»? Эта история строительства – одновременно история мужества, инженерного гения и беспрецедентной творческой задачи.

Идея: Памятник, достойный подвига

После окончания Сталинградской битвы в 1943 году израненная земля Мамаева кургана, или как её обозначали на военных картах «высота 102», хранила следы ожесточенных боев. Идея возвести здесь величественный памятник возникла почти сразу. В 1958 году Совет Министров СССР объявил всесоюзный конкурс на проект мемориала. Победителем стал коллектив под руководством выдающегося скульптора-монументалиста Евгения Вучетича.





Именно его концепция «героических стен-руин» и грандиозной скульптуры «Родина-мать зовет!» легла в основу того комплекса, который мы знаем сегодня. Архитектором проекта стал Яков Белопольский. Ключевой задачей было создание не просто памятника, а целого повествования о битве, где каждый элемент — это глава общей истории боли, стойкости и победы.

Подготовка: Инженерный вызов





Строительство Мамаева кургана в Волгограде началось в 1959 году и стало одной из самых сложных задач в истории советского монументального искусства. Прежде чем начать работы, склоны кургана были террасированы и укреплены, чтобы предотвратить оползни. Для этого в грунт забили тысячи свай.





Инженерам и строителям пришлось столкнуться с уникальными вызовами. Например, для фундамента скульптуры «Родина-мать зовет!» был выкопан котлован глубиной 16 метров. Чтобы обеспечить устойчивость, под ним создали огромную бетонную плиту толщиной в два метра. Сложность заключалась и в том, что часть кургана была буквально нашпигована металлом от снарядов и останками погибших. Во время земляных работ постоянно находили фрагменты оружия и боеприпасов, которые обезвреживали саперы, а также останки солдат, которых с почестями перезахоранивали.

Возведение: От «Стен-руин» до «Родины-матери»





Процесс того, как строили Мамаев курган, напоминал масштабную стройку века. На объекте день и ночь трудились тысячи человек: архитекторы, инженеры, скульпторы и простые рабочие. Все материалы для стройки подбирали тщательно и везли со всей страны. Бетон использовали тот же, что и для Волжской ГЭС, а металл брали на местном заводе «Красный Октябрь».

Одним из самых технологически сложных этапов стало строительство скульптуры «Родина-мать зовет!». Ее возводили непрерывно, посменно, без выходных.





Каркас статуи был сделан из предварительно напряженного железобетона, а сама фигура собиралась из отдельных бетонных блоков. Толщина бетонных стен скульптуры составляет всего 25-30 см.





Для обеспечения жесткости внутри была смонтирована сложная система из 117 стальных тросов, которые постоянно находятся в натяжении, как струны у гитары. Именно они противодействуют силам растяжения и не дают конструкции деформироваться под действием ветра и собственного веса.





Большой фоторепортаж о масштабной реставрации главного памятника Мамаева кургана в 2019 году смотрите здесь.





Высота памятника вместе с мечом и рукой составляет 85 метров. Он весит более 8 тысяч тонн. Меч длиной 33 метра и массой 14 тонн изначально был сделан из нержавеющей стали с титановой обшивкой. Из-за огромной массы и парусности меч сильно раскачивался, вызывая напряжение в месте крепления к телу скульптуры. Да и титановая обшивка деформировалась, издавая неприятный звук.





Поэтому в 1972 году провели реставрацию: клинок заменили на стальной, а в верхней части меча сделали отверстия, чтобы уменьшить его парусность.

Интересный факт: при строительстве Мамаева кургана для моделирования складок на платье «Родины-матери» использовали настоящую ткань, которую смачивали в гипсовом растворе и укладывали на макет, чтобы добиться максимально реалистичного эффекта.





Работа над другими элементами — «Площадью героев», «Залом воинской славы» и «Стенами-руинами» — была не менее кропотливой. Скульпторы вручную вырезали фигуры и надписи на огромных бетонных плитах, создавая эффект разрушенных, но непобежденных стен.

Открытие и значение





Торжественное открытие мемориала состоялось 15 октября 1967 года. На церемонии присутствовали тысячи людей, в том числе выжившие защитники Сталинграда и их семьи, члены Политбюро, Леонид Брежнев.

Создание Мамаева кургана в Волгограде стало актом огромного культурного и исторического значения. Это не только памятник, но и масштабное братское кладбище, где покоятся более 35 тысяч воинов.









История Мамаева кургана продолжается и сегодня. Он остается местом паломничества, символом национальной памяти и скорби. Понимание того, как строили Мамаев курган, как вкладывали в него душу инженеры и рабочие, делает посещение этого места еще более пронзительным. Это был не просто строительный проект, а общенародная задача — увековечить подвиг, ценой которого стала Победа









Фото: В.А. Бахрушин / Волгоградский областной краеведческий музей; Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»; Волжский музейно-выставочный комплекс / Госкаталог.РФ