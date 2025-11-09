Общество

Как строили главный символ Волгограда – Мамаев курган

Общество 09.11.2025 20:24
0
09.11.2025 20:24


58 лет назад, осенью 1967 года, в Волгограде открылся один из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Мамаев курган – больше, чем мемориальный комплекс. Это священное место для всей России, грандиозный памятник в камне и бетоне, рассказывающий о величайшем подвиге защитников Сталинграда. 

Но как возводили Мамаев курган и скульптуру «Родина-мать зовёт!»? Эта история строительства – одновременно история мужества, инженерного гения и беспрецедентной творческой задачи.

Идея: Памятник, достойный подвига

После окончания Сталинградской битвы в 1943 году израненная земля Мамаева кургана, или как её обозначали на военных картах «высота 102», хранила следы ожесточенных боев. Идея возвести здесь величественный памятник возникла почти сразу. В 1958 году Совет Министров СССР объявил всесоюзный конкурс на проект мемориала. Победителем стал коллектив под руководством выдающегося скульптора-монументалиста Евгения Вучетича. 


Именно его концепция «героических стен-руин» и грандиозной скульптуры «Родина-мать зовет!» легла в основу того комплекса, который мы знаем сегодня. Архитектором проекта стал Яков Белопольский. Ключевой задачей было создание не просто памятника, а целого повествования о битве, где каждый элемент — это глава общей истории боли, стойкости и победы.

Подготовка: Инженерный вызов


Строительство Мамаева кургана в Волгограде началось в 1959 году и стало одной из самых сложных задач в истории советского монументального искусства. Прежде чем начать работы, склоны кургана были террасированы и укреплены, чтобы предотвратить оползни. Для этого в грунт забили тысячи свай.


Инженерам и строителям пришлось столкнуться с уникальными вызовами. Например, для фундамента скульптуры «Родина-мать зовет!» был выкопан котлован глубиной 16 метров. Чтобы обеспечить устойчивость, под ним создали огромную бетонную плиту толщиной в два метра. Сложность заключалась и в том, что часть кургана была буквально нашпигована металлом от снарядов и останками погибших. Во время земляных работ постоянно находили фрагменты оружия и боеприпасов, которые обезвреживали саперы, а также останки солдат, которых с почестями перезахоранивали.

Возведение: От «Стен-руин» до «Родины-матери»


Процесс того, как строили Мамаев курган, напоминал масштабную стройку века. На объекте день и ночь трудились тысячи человек: архитекторы, инженеры, скульпторы и простые рабочие. Все материалы для стройки подбирали тщательно и везли со всей страны. Бетон использовали тот же, что и для Волжской ГЭС, а металл брали на местном заводе «Красный Октябрь».

Одним из самых технологически сложных этапов стало строительство скульптуры «Родина-мать зовет!». Ее возводили непрерывно, посменно, без выходных. 


Каркас статуи был сделан из предварительно напряженного железобетона, а сама фигура собиралась из отдельных бетонных блоков. Толщина бетонных стен скульптуры составляет всего 25-30 см. 


Для обеспечения жесткости внутри была смонтирована сложная система из 117 стальных тросов, которые постоянно находятся в натяжении, как струны у гитары. Именно они противодействуют силам растяжения и не дают конструкции деформироваться под действием ветра и собственного веса.


Большой фоторепортаж о масштабной реставрации главного памятника Мамаева кургана в 2019 году смотрите здесь.


Высота памятника вместе с мечом и рукой составляет 85 метров. Он весит более 8 тысяч тонн. Меч длиной 33 метра и массой 14 тонн изначально был сделан из нержавеющей стали с титановой обшивкой. Из-за огромной массы и парусности меч сильно раскачивался, вызывая напряжение в месте крепления к телу скульптуры. Да и титановая обшивка деформировалась, издавая неприятный звук.


Поэтому в 1972 году провели реставрацию: клинок заменили на стальной, а в верхней части меча сделали отверстия, чтобы уменьшить его парусность.

Интересный факт: при строительстве Мамаева кургана для моделирования складок на платье «Родины-матери» использовали настоящую ткань, которую смачивали в гипсовом растворе и укладывали на макет, чтобы добиться максимально реалистичного эффекта.


Работа над другими элементами — «Площадью героев», «Залом воинской славы» и «Стенами-руинами» — была не менее кропотливой. Скульпторы вручную вырезали фигуры и надписи на огромных бетонных плитах, создавая эффект разрушенных, но непобежденных стен.

Открытие и значение


Торжественное открытие мемориала состоялось 15 октября 1967 года. На церемонии присутствовали тысячи людей, в том числе выжившие защитники Сталинграда и их семьи, члены Политбюро, Леонид Брежнев.  

Создание Мамаева кургана в Волгограде стало актом огромного культурного и исторического значения. Это не только памятник, но и масштабное братское кладбище, где покоятся более 35 тысяч воинов.



История Мамаева кургана продолжается и сегодня. Он остается местом паломничества, символом национальной памяти и скорби. Понимание того, как строили Мамаев курган, как вкладывали в него душу инженеры и рабочие, делает посещение этого места еще более пронзительным. Это был не просто строительный проект, а общенародная задача — увековечить подвиг, ценой которого стала Победа



Фото: В.А. Бахрушин / Волгоградский областной краеведческий музей; Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»; Волжский музейно-выставочный комплекс / Госкаталог.РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.11.2025 21:56
Общество 09.11.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 21:30
Общество 09.11.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 20:24
Общество 09.11.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 18:47
Общество 09.11.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 18:32
Общество 09.11.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 17:39
Общество 09.11.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 16:39
Общество 09.11.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 14:19
Общество 09.11.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 14:10
Общество 09.11.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 13:25
Общество 09.11.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 12:05
Общество 09.11.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 11:04
Общество 09.11.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 10:07
Общество 09.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 08:58
Общество 09.11.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 08:44
Общество 09.11.2025 08:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:56
«Бал хризантем» в Волжском проходит с аншлагомСмотреть фотографии
21:30
Владимир Путин позвонил Александре Пахмутовой в день ее рожденияСмотреть фотографии
20:24
Как строили главный символ Волгограда – Мамаев курганСмотреть фотографии
19:41
Второго утопленника нашли водолазы в Волге на НабережнойСмотреть фотографии
18:47
Андрей Бочаров вручил цветы имениннице Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
18:32
«Казалось, что шансов почти нет»: волгоградцы вернули к жизни страдающего от онкологии жеребцаСмотреть фотографии
18:02
«Ротор» победил «Шинник» на «Волгоград Арене» - 3:0Смотреть фотографии
17:39
Поезд Деда Мороза не приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
17:27
14048 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
16:39
От повышения давления до кровотечений: врач рассказала об опасности неконтролируемого приема назальных капельСмотреть фотографии
16:11
Матч «Ротора» и «Шинника» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:05
«Мальчишек надо вырастить»: на «Волгоград Арене» наградили команду «Ротор-Сталинград»Смотреть фотографии
14:19
«Такого уже не повторить»: дочь знаменитого художника - о прошлом и настоящем мозаик на Центральном рынкеСмотреть фотографии
14:10
В Казачьем театре Волгограда зарегистрировали первый бракСмотреть фотографии
13:25
1,77 млн туристов посетили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:56
Гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Динамо-Сунгулю» Смотреть фотографии
12:05
За кулисами: как готовится стадион «Волгоград Арена» к футбольному матчуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе КамышинаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области простятся с бойцом СВО Игорем ТерещенкоСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом вспыхнула огромная свалкаСмотреть фотографии
10:07
Знаменитая сталинградка Александра Пахмутова отмечает 96-летиеСмотреть фотографии
08:58
Экзотика или новая классика? Волгоградские витрины утонули в мандаринах размером с наперстокСмотреть фотографии
08:44
Волгоградская школьница стала миллионершейСмотреть фотографии
08:00
Под Волгоградом утонул 45-летний рыбакСмотреть фотографии
07:34
Ночь без беспилотной опасности выдалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
Вторая декада ноября начнется в Волгограде с аномального теплаСмотреть фотографии
06:10
Автограф от легенды, кикер и кибер-зона: что будет перед матчем «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
21:37
Волгоградские дзюдоисты завоевали «серебро» малого финала Континентальной лиги: смотрим яркие кадры турнираСмотреть фотографии
21:03
«Меньше тысячи за неполный месяц»: волгоградцы рассказали, как экономят на отопленииСмотреть фотографии
20:04
Элитную квартиру экс-ректора ВолГУ продают в Волгограде за 36 млн рублейСмотреть фотографии
 