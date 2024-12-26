Мэрию Волжского обязали вернуть 5 млн за «сиротский» отдых детей чиновников





Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, обязавшего администрацию Волжского вернуть более 5 миллионов рублей, которые были предназначены для отдыха детей-льготников. Однако на самом деле за бюджетный счет в санатории съездили отпрыски чиновников. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, обязавшего администрацию Волжского вернуть более 5 миллионов рублей, которые были предназначены для отдыха детей-льготников. Однако на самом деле за бюджетный счет в санатории съездили отпрыски чиновников.

Иск с требованием возмещения указанной суммы подал комитет образования и науки Волгоградской области. В ведомстве стало известно об этой истории после возбуждения уголовных дел в отношении двух бывших чиновниц мэрии Волжского, причастных к странному распределению путевок. Однако в администрации городского округа отказались добровольно возмещать нанесенный бюджету ущерб. Тогда облкомобразования потребовал возвращения бюджетных средств в суде, который полностью удовлетворил иск. Иск с требованием возмещения указанной суммы подал комитет образования и науки Волгоградской области. В ведомстве стало известно об этой истории после возбуждения уголовных дел в отношении двух бывших чиновниц мэрии Волжского, причастных к странному распределению путевок. Однако в администрации городского округа отказались добровольно возмещать нанесенный бюджету ущерб. Тогда облкомобразования потребовал возвращения бюджетных средств в суде, который полностью удовлетворил иск.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в феврале 2024 года Волжский городской суд вынес приговор за злоупотребление должностными полномочиями двоим бывшим заместителям начальника управления образования администрации Волжского – Вере Гребенниковой и Диане Болгановой.

Болганова была приговорена к наказанию в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей в доход государства. Также решением суда ей запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госорганах и органах местного самоуправления. Гребенникова приговорена к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Ей также запрещено занимать определенные должности в течение 2 лет. Болганова была приговорена к наказанию в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей в доход государства. Также решением суда ей запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госорганах и органах местного самоуправления. Гребенникова приговорена к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Ей также запрещено занимать определенные должности в течение 2 лет.

Гребенникова в управлении образования курировала вопросы летнего отдыха детей, подростков и молодежи, организации их санитарно-курортного лечения. Позже этим занялась и Болганова, которая продолжала получать указания по льготным путевкам от бывшего заместителя. Чиновницы неправомерно предоставляли путевки по категории «Безнадзорные дети» детям сотрудников управления образования, администрации и ПДН. На суде сотрудники комитета образования Волжского поясняли, что таким образом они якобы распространяли невостребованные путевки среди «своих» детей, чтобы не возвращать их в комитет образования Волгоградской области. Цена одной такой путевки в период с 2019 по 2021 годы составляла 30-50 тысяч рублей. Их полная стоимость оплачивалась из бюджета Волгоградской области. Гребенникова в управлении образования курировала вопросы летнего отдыха детей, подростков и молодежи, организации их санитарно-курортного лечения. Позже этим занялась и Болганова, которая продолжала получать указания по льготным путевкам от бывшего заместителя. Чиновницы неправомерно предоставляли путевки по категории «Безнадзорные дети» детям сотрудников управления образования, администрации и ПДН. На суде сотрудники комитета образования Волжского поясняли, что таким образом они якобы распространяли невостребованные путевки среди «своих» детей, чтобы не возвращать их в комитет образования Волгоградской области. Цена одной такой путевки в период с 2019 по 2021 годы составляла 30-50 тысяч рублей. Их полная стоимость оплачивалась из бюджета Волгоградской области.

В это время в Волжском на учете числилось не менее 407 несовершеннолетних детей, относящихся к категории «Безнадзорные дети» и имеющие право отдохнуть за бюджетный счет. Однако в детские лагеря Волгоградской области и Анапы «чудесным» образом бесплатно попали, в частности, дети сотрудников управления финансов администрации Волжского, завхоза и управления образования. Всего с августа 2019 года по ноябрь 2020 года незаконно было выдано 66 путевок детям, не относящимся к льготной категории на сумму 1,9 миллиона рублей. По такой же схеме незаконно были предоставлены еще 87 путевок в период с ноября 2020 года по июль 2021 года. В это время в Волжском на учете числилось не менее 407 несовершеннолетних детей, относящихся к категории «Безнадзорные дети» и имеющие право отдохнуть за бюджетный счет. Однако в детские лагеря Волгоградской области и Анапы «чудесным» образом бесплатно попали, в частности, дети сотрудников управления финансов администрации Волжского, завхоза и управления образования. Всего с августа 2019 года по ноябрь 2020 года незаконно было выдано 66 путевок детям, не относящимся к льготной категории на сумму 1,9 миллиона рублей. По такой же схеме незаконно были предоставлены еще 87 путевок в период с ноября 2020 года по июль 2021 года.



