



Партию техники, необходимой для выполнения боевых задач в зоне СВО, передали бойцам штурмового отряда «Бессмертный Сталинград». Воины получили беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, бензиновые генераторы, электростанции, радиостанции, в том числе портативные и другие средства для обеспечения связи.





Также бойцы получили электромотоциклы и снегоболотоходы. Снаряжение и технику для СВО приобрели за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, пояснили в администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее в зону проведения специальной военной операции были отправлены четыре бронеавтомобиля «Сармат».



