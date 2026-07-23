В Волгограде скончался экс-гендиректор «Каустика» Олег Болотин





В Волгограде на 88-м году ушел из жизни Олег Георгиевич Болотин – бывший генеральный директор «Каустика», возглавлявший предприятие в непростые для всей страны 90-е годы. Олег Георгиевич обладал безусловным авторитетом и уважением среди коллег-химиков, в российском деловом и политическом сообществе.

После долгих и успешных лет работы на химических заводах в Волгограде и в Таджикистане, в 1990 году в ответ на просьбу трудового коллектива ПО «Каустик» Олег Георгиевич был назначен генеральным директором предприятия.

– Огромный профессиональный опыт, житейская мудрость, неординарное мышление Олега Георгиевича позволили удержать на плаву завод-гигант и вывести его на передовые позиции российской химической отрасли, – вспоминает сегодня о бывшем руководителе коллектив «Каустика». – Громадный опыт управленческой деятельности позволил, несмотря ни на какие трудности, адаптировать предприятие к новым экономическим условиям, построить новые производства, сохранить коллектив, создать сотни новых рабочих мест.

Долгие годы Олег Георгиевич Болотин представлял интересы жителей Волгоградской области в региональном законодательном органе власти, неоднократно получив от волгоградцев мандат доверия. Важнейшими жизненными ценностями Олега Георгиевича были уважение к человеку труда, обеспечение прав и свобод каждого гражданина, его достойная жизнь.

Прощание с Олегом Болотиным состоится в субботу, 25 июля, в 11.00 в траурном зале на кладбище Красноармейского района Волгограда.