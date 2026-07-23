«Дошел до Германии»: ветеран ВОВ Иван Закачурин отмечает 100-летие





Сегодня, 23 июля, в Волгоградской области свой 100-летний юбилей празднует участник Великой Отечественной войны Иван Петрович Закачурин.

Иван Петрович родился в 1926 году в хуторе Чечеры Алексеевского района Сталинградской области. После окончания семи классов школы он начал трудовую деятельность трактористом в селе Красный Октябрь, еще до войны проявив себя ответственным и трудолюбивым работником.

В 1943 году, в возрасте 17 лет, Иван Петрович был призван на фронт. Боевой путь начал в Северо-Кавказском округе, где выполнял задачи по охране железнодорожных мостов и станций, обеспечивая безопасность стратегически важных транспортных коммуникаций. Победу он встретил в Польше на границе с Германией, пройдя через ключевые сражения войны.





За боевые заслуги Иван Петрович награжден медалью «За Победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени и другими высокими наградами.

После окончания войны Иван Петрович продолжил службу на Чукотке, где провел еще семь лет, проявив себя как надежный воин. Вернувшись в родную Сталинградскую область, он освоил профессию шофера. Работал на стройке в Ростовской области, внося вклад в восстановление мирной жизни.

Сегодня Иван Петрович Закачурин является почетным гражданином Новоаннинского муниципального района. Его жизненный путь – пример беззаветного служения Родине, патриотизма и трудолюбия для молодого поколения волгоградцев.





Сотрудники администрации района, глава Облкомтерполитики Михаил Битюцкий и представители совета ветеранов поздравили ветерана с юбилеем, вручив ему поздравительные открытки и подарки.

Отметим, что свой вековой юбилей ветеран ВОВ Иван Закачурин отмечает в здравии и с гармонью в руках. Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем теплым пожеланиям в адрес Ивана Петровича.