



Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила о начале выплат продавцам, пострадавшим из-за атак на склады.

– Сегодня мы начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей – их более 88 тысяч, – написала Татьяна Ким в своем телеграм-канале. – В течение суток деньги появятся на балансе продавцов.

Подробную формулу, по которой предпринимателям рассчитают сумму выплат, обещают опубликовать на портале продавца. Тем не менее, пострадавшие владельцы бизнеса заявляют, что рассчитывать на полную компенсацию многомиллионных убытков им, скорее всего, не придется.

– Никакого понимания ситуации пока нет, – сообщила корреспондентам ИА «Высота 102» основатель бренда детской одежды «Дом на дереве» Анна Богданова. – Маркетплейс обещает нам выплаты, но, по правде говоря, надежды на это мало.

Атаки ВСУ на крупные склады Wildberriies начались в субботу, 18 июля. После удара дронами ВСУ огромные помещения сгорели в Тамбовской области и Подмосковье. Накануне стало известно о пожарах на складах в Краснодаре и Невынномыске. Увы, но происшествия не обошлись без жертв – в выходные в экстренных службах заявили о гибели семи человек. Вчера глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил еще о двух погибших работниках Wildberriies.

Сразу после ЧП предприниматели начали подсчитывать миллионные убытки. Как переживают потерю своего товара волгоградские производители, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина