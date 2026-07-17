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Расследования

Гособвинение направило в суд дело КПК «Честь» за аферу на 700 млн рублей

Расследования 17.07.2026 12:33
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17.07.2026 12:33


В Волгоградской области перед судом предстанут семеро бывших руководителей кредитного потребительского кооператива «Честь» и их родственники по делу о крупном мошенничестве на 700 миллионов рублей. Утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в Камышинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, что о задержании руководства КПК «Честь» стало известно в мае 2025 года. Тогда сообщалось, что силовики следили за деятельности этого КПК с 2014 года. Его пайщиками являлись жителями Камышина и Камышинского района Волгоградской области. У оперативников возникли вопросы к распоряжению средствами, которые аккумулировались в КПК «Честь». Несмотря на заявления руководства кооператива о финансовой устойчивости, КПК попал под банкротство.

– По версии следствия, с 2010 по 2019 год руководство одного из кредитных потребительских кооперативов, действуя организованной группой, участники которой находились в родственных связях, использовало служебные полномочия вопреки интересам организации. Под видом оказания финансовой помощи пайщикам фигуранты одобряли и выдавали необеспеченные займы себе, а также аффилированным и посторонним лицам. Общая сумма выданных таким образом средств превысила 150 миллионов рублей, – сообщали весной этого года в СУ СКР по региону, которое занималось расследованием этого дела.

В прокуратуре сегодня уточили, что фигурантами дела являются 7 человек. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). 

Следствием установлено, что в период с 2008 по 2019 год фигуранты уголовного дела вопреки интересам КПК «Честь» под видом оказания финансовой помощи пайщикам выдали необеспеченные займы себе, а также аффилированным и посторонним лицам на общую сумму свыше 448 млн рублей. Хищение денежных средств и злоупотребление полномочиями членами организованной преступной группы привело кооператив к банкротству и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками, – рассказали в надзорном органе.

Все обвиняемые находятся под стражей. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

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