Главное

Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Федеральные новости
 В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку
В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщает ростовское СМИ Привет-Ростов. По данным издания,...
Расследования

Волгоградский художник лишился своих картин после неудачного знакомства

Расследования 17.07.2026 14:51
0
17.07.2026 14:51


В Волгоградской области задержали двоих похитителей картин и имущества местного жителя, который сам познакомился с грабителями на улице. По данным ГУ МВД России по региону, преступление произошло 13 июля в Волжском.

Установлено, что 32-летний потерпевший познакомился на улице с двумя мужчинами и стал с ними выпивать. Один из новых знакомых незаметно похитил у него телефон, а потом сделал вид, что нашел пропажу, потребовал за это вознаграждение в сумме 3000 рублей. Художник уже тогда заподозрил неладное и хотел скрыться, но его догнали.

Новые знакомые отобрали у него два мобильных телефона стоимостью 8000 рублей, а после пошли к нему домой, где забрали пять картин, которые мужчина написал сам. Ущерб он оценил в 25 тысяч рублей. Также преступники забрали у него монитор и системный блок от компьютера общей стоимостью 25 тысяч рублей. 

Художник обратился с заявлением в полицию. В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых 27 и 32 лет. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.07.2026 14:51
Расследования 17.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 12:33
Расследования 17.07.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 12:30
Расследования 17.07.2026 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 10:59
Расследования 17.07.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 07:32
Расследования 17.07.2026 07:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2026 17:35
Расследования 16.07.2026 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2026 08:13
Расследования 16.07.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2026 18:22
Расследования 15.07.2026 18:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2026 11:46
Расследования 15.07.2026 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2026 10:05
Расследования 15.07.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2026 19:07
Расследования 14.07.2026 19:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2026 14:56
Расследования 14.07.2026 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2026 14:49
Расследования 14.07.2026 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2026 09:29
Расследования 14.07.2026 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2026 12:17
Расследования 13.07.2026 12:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:20
В Волгограде утверждены названия трех новых остановок общественного транспортаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Волгоградский художник лишился своих картин после неудачного знакомстваСмотреть фотографии
14:25
Урюпинск меняется: что смотрел Бочаров в столице российской провинцииСмотреть фотографии
14:19
Активны и агрессивны: В РПН рассказали волгоградцам, кто такие «наноклещи»Смотреть фотографии
13:40
Новые факты о зверствах фашистов: ИА «Высота 102» публикует тексты рассекреченных чекистами документовСмотреть фотографии
12:33
Гособвинение направило в суд дело КПК «Честь» за аферу на 700 млн рублейСмотреть фотографии
12:30
Житель Саратова получил 28 лет колонии за госизмену и поставки оружия ВСУСмотреть фотографии
11:36
Не умеешь – не берись: волгоградцев призвали оценивать силы перед регистрацией бизнесаСмотреть фотографии
10:59
В Камышине подросток проводил пьяную женщину до дома и обокралСмотреть фотографии
10:49
Андрей Бочаров уехал в УрюпинскСмотреть фотографии
10:36
В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневкуСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом разыскивают женщину, сбившую на электросамокате ребенкаСмотреть фотографии
10:26
Волгоградские металлурги обеспечили нержавейкой весь ЮФОСмотреть фотографии
10:18
«Жизнь и смерть сошлись на поле боя»: 84 года назад началась Сталинградская битваСмотреть фотографии
09:11
Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фотоСмотреть фотографии
09:07
В Котово на пожаре погибла 50-летняя женщинаСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцы поддержали призыв депутата ГД не «кошмарить» дачниковСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом в Волге нашли тело 82-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:14
1164 волгоградца проверились после укусов клещейСмотреть фотографии
08:11
Резкое похолодание настигло волгоградцев после летнего знояСмотреть фотографии
07:42
Объявлена судейская бригада на матч «Ротор» – «СКА‑Хабаровск»Смотреть фотографии
07:32
Лишенный многомиллионного имущества экс-глава ГИБДД Степанов вновь предстанет перед судомСмотреть фотографии
07:03
Сирены воздушной тревоги включат в Палласовке 21 июляСмотреть фотографии
06:48
Полномочия члена волгоградского облизбиркома приостановили на период выборовСмотреть фотографии
06:14
В Волгограде врачи «скорой» спасли жизнь ребенка на пожареСмотреть фотографии
06:01
Автоматический полив в центре Волгограда наладят за 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
21:43
Кому из волгоградцев добавят к пенсии с 1 августа: подробноСмотреть фотографии
21:36
Дополнительные электрички 20 июля развезут болельщиков «Ротора»Смотреть фотографии
20:57
«Ротор» проведёт открытую тренировку: становление команды на глазах у болельщиковСмотреть фотографии
20:29
Волгоградцы вырвали победу на соревнованиях МЧС по ЮФОСмотреть фотографии
 