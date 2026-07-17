В Волгоградской области задержали двоих похитителей картин и имущества местного жителя, который сам познакомился с грабителями на улице. По данным ГУ МВД России по региону, преступление произошло 13 июля в Волжском.

Установлено, что 32-летний потерпевший познакомился на улице с двумя мужчинами и стал с ними выпивать. Один из новых знакомых незаметно похитил у него телефон, а потом сделал вид, что нашел пропажу, потребовал за это вознаграждение в сумме 3000 рублей. Художник уже тогда заподозрил неладное и хотел скрыться, но его догнали.

Новые знакомые отобрали у него два мобильных телефона стоимостью 8000 рублей, а после пошли к нему домой, где забрали пять картин, которые мужчина написал сам. Ущерб он оценил в 25 тысяч рублей. Также преступники забрали у него монитор и системный блок от компьютера общей стоимостью 25 тысяч рублей.

Художник обратился с заявлением в полицию. В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых 27 и 32 лет. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области