Вместо беспризорников: стало известно, дети каких чиновников Волжского отдохнули за бюджетный счет

В Волгоградской области стали известны подробности нашумевшего дела о летнем отдыхе детей чиновников в санаториях региона и Краснодарского края по льготным путевкам, которые предназначались для безнадзорных детей, детей-инвалидов и детей-сирот.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку судебных дел, в феврале текущего года Волжский городской суд вынес приговор двоим участницам этой аферы, которая, как указано в материалах, длилась не один год. Виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) признаны двое бывших заместителей начальника управления образования Волжского Вера Гребенникова и Диана Болганова. Болганова была назначена на эту должность в ноябре 2020 года, после ухода Гребенниковой. Обе признали свою вину.

Преступление «по наследству»

Болганова приговорена к наказанию в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей в доход государства. Также решением суда ей запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госорганах и органах местного самоуправления. Гребенникова приговорена к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Ей также запрещено занимать определенные должности в течение 2 лет.

Согласно материалам дела, Гребенникова в управлении образования курировала вопросы летнего отдыха детей, подростков и молодежи, организации их санитарно-курортного лечения. Позже этим занялась и Болганова, которая продолжала получать указания по льготным путевкам от бывшего заместителя. Как указано в деле, чиновницы неправомерно предоставляли путевки по категории «Безнадзорные дети» детям сотрудников управления образования, администрации и ПДН. На суде сотрудники комитета образования Волжского поясняли, что таким образом они якобы распространяли невостребованные путевки среди «своих» детей, чтобы не возвращать их в комитет образования Волгоградской области. Так, указывается, что стоимость одной такой путевки в период с 2019 по 2021 годы составляла 30-50 тысяч рублей. Их полная стоимость оплачивалась из бюджета Волгоградской области.

Отмечается, что в это время в Волжском на учете числилось не менее 407 несовершеннолетних детей, относящихся к категории «Безнадзорные дети» и имеющие право отдохнуть за бюджетный счет. Однако неправомерно в детские лагеря Волгоградской области и Анапы бесплатно попали, в частности, дети сотрудников управления финансов администрации Волжского, завхоза и управления образования.

От завхоза до финансиста

Установлено, что Гребенникова пошла на преступление из-за карьеризма, так как хотела любым способом и средством добиться высоких показателей по службе, скрыть свою некомпетентность перед руководством комитета образования Волгоградской области и администрацией Волжского при реализации льготных путевок, и нежеланием возвращать невостребованные (отказные) льготные путевки.

По ее указаниям главные специалисты управления подыскивали детей, которые не относились к льготным категориям и формировали списки, которые после подписи Гребенниковой направлялись в комитет образования Волгоградской области. Путевки предоставлялись в санатории «Ергенинский», «Качалинский», «Орленок на Ахтубе», «Санаторий «Кубань», «Санаторий «Анапа» и другие.

Так, в период с августа 2019 года по ноябрь 2020 года незаконно было выдано 66 путевок детям, не относящимся к льготной категории на сумму 1,9 миллиона рублей.

По такой же схеме незаконно были предоставлены еще 87 путевок в период с ноября 2020 года по июль 2021 года.

Как ранее сообщало информагентство, общая сумма ущерба составляет 5 063 915 рублей и 62 копейки. Такую сумму комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области требует с администрации города Волжского в судебном порядке. Мэрия города-спутника, которая получила эти деньги на организацию летнего отдыха детей из льготных категорий, ранее отказалась возмещать ущерб добровольно, поэтому был подан иск в арбитражный суд Волгоградской области.

Также сообщалось, что о причиненном ущербе комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области стало известно только после возбуждения уголовных дел о незаконном распределении льготных путевок.

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU

