Волонтеры и полиция разыскивают 26-летнюю Арину Огай, которая пропала 1,5 месяца назад в городе Волжском Волгоградской области. По информации регионального отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 10 июня.

В поисково-спасательном отряде не исключает, что волжанка нуждается в медицинской помощи.

В день исчезновения она была одета в черный сарафан. На ногах – белые слипоны. Особых пример нет. Девушка ростом 160 см., нормального телосложения. Волосы темные, глаза карие.

Если вы владеете информацией о местонахождении волжанки, позвоните по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Алайне (Светлана) 8-919-547-92-63.

Фото: «ЛизаАлерт»