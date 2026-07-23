Врачи вернули волгоградца к жизни после остановки сердца

В Волгоградской области врачи в буквальном смысле вернули на этот свет пациента, у которого остановилось сердце. Мужчина поступил в больницу с инфарктом миокарда.

Как рассказали в облздраве, пациент сам обратился в приемный покой с жалобой на общую слабость и сильную боль за грудиной. Когда мужчину начали обследовать, то у него остановилось сердце. Это произошло во время ЭКГ.

Команде медиков в ходе реанимационных мероприятий удалось восстановить сердечную деятельность у пациента. Его доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние мужчины стабилизировалось, он был направлен для дальнейшего лечения в ГКБ №1 им. С.З. Фишера. В стационаре ему провели операцию по коронарному стентированию. В настоящее время пациент направлен на реабилитацию, его жизни ничто не угрожает.