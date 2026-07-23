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Общество

В Волгоградской области пресекли перевозку хрюшек-«нелегалов»

Общество 23.07.2026 19:02
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23.07.2026 19:02


В 2026 году на территории Волгоградской области было проведено более 30 рейдов с участием сотрудников УГИБДД с целью проверки наличия необходимых документов при транспортировке сельскохозяйственных животных, в том числе за границы региона. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, в  этом году для усиления контроля  было увеличено  количество мобильных  стационарных постов, а также частота рейдовых мероприятий. Проверки, в частности, проводились в Дзержинском районе Волгограда, а также в Котельниковском, Жирновском, Новониколаевском, Николаевском, Калачевском, Светлоярском и Быковском районах.

В рамках совместных мероприятий досмотрено 115 единиц автомобильного транспорта. В итоге пресечено незаконное перемещение 240 голов сельскохозяйственных животных.

Так, в июле в Городищенском районе задержано транспортное средство, следовавшее в Волгоград, на котором перевозились четыре свиньи  без оформления ветеринарных сопроводительных документов. В Новониколаевском районе в грузовике, следовавшем до Урюпинского района, находились хрюшки, на которых водитель не смог предоставить документацию. 

По всем фактам нарушений владельцам выданы требования о постановке животных на карантин и о проведении обязательных противоэпизоотических  мероприятий. Соответствующая информация направлена в комитет ветеринарии области. 

Фото сгенерировано ИИ

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