В Волгоградской области пресекли перевозку хрюшек-«нелегалов»

В 2026 году на территории Волгоградской области было проведено более 30 рейдов с участием сотрудников УГИБДД с целью проверки наличия необходимых документов при транспортировке сельскохозяйственных животных, в том числе за границы региона. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, в этом году для усиления контроля было увеличено количество мобильных стационарных постов, а также частота рейдовых мероприятий. Проверки, в частности, проводились в Дзержинском районе Волгограда, а также в Котельниковском, Жирновском, Новониколаевском, Николаевском, Калачевском, Светлоярском и Быковском районах.