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В России спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год

Федеральные новости 12.07.2026 17:10
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12.07.2026 17:10


В Общественной палате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год. Как сообщил член комиссии Общественной палаты  по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, сумма составит от 29 до 31 тысячи рублей. 

– Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей, – пояснил он ТАСС.

Напомним, ранее руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предсказал к 2030 году минимальный размер оплаты труда в 35 тысяч рублей.  

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