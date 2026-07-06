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 На Дону массово продают АЗС: цены – от 950 тысяч до 31,5 млн рублей
Ростовские предприниматели активно выставляют на продажу автозаправочные станции. Как сообщает Привет-Ростов, объявления заполонили популярные онлайн-площадки. Продаются АЗС всех форматов – от крупных действующих комплексов за десятки миллионов до компактных мобильных...
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Федеральные новости

На Дону массово продают АЗС: цены – от 950 тысяч до 31,5 млн рублей

Федеральные новости 06.07.2026 17:08
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06.07.2026 17:08


Ростовские предприниматели активно выставляют на продажу автозаправочные станции. Как сообщает Привет-Ростов, объявления заполонили популярные онлайн-площадки. Продаются АЗС всех форматов – от крупных действующих комплексов за десятки миллионов до компактных мобильных модулей стоимостью менее миллиона рублей.

Так, в поселке Мокрый Батай заправку оценили в 30 миллионов рублей. Продавец заявляет: годовая выручка достигает 10 млн , а чистая прибыль – полмиллиона. В Волгодонске стационарная АЗС с земельным участком 1930 кв. м, операторской и торговым залом, расположенная в месте без конкурентов, продается за 31,5 млн рублей. В Шахтах аналогичный объект с резервуарным парком на четыре емкости можно приобрести за 15 млн рублей.

Контейнерная автоматизированная АЗС 2023 года выпуска в селе Натальевка, подходящая для любого топлива, предлагается за 1,25 миллиона рублей. Абсолютный минимум – мобильная заправка в Батайске за 950 тысяч рублей. У продавца в наличии сразу шесть таких установок.

Эксперты связывают массовый выход владельцев из бизнеса с нестабильностью на топливном рынке, ростом конкуренции и падением маржинальности розничной продажи горючего.

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