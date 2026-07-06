Главное

Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 Волгоградцам разрешат получать медсправки за больных родственников
В России с 1 сентября смогут оформлять медицинские справки на больных родственников. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш. Новый порядок, утвержденный Минздравом, направлен на упрощение оформления справок для...
Федеральные новости
 В Госдуму внесен законопроект о «бабушкиной зарплате»
Законопроект о «бабушкиной зарплате» внесен в Госдуму РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законодательной инициативы, парламентарии предлагают установить в России ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, воспитывающих...
Федеральные новости

Волгоградцам разрешат получать медсправки за больных родственников

Федеральные новости 06.07.2026 10:27
0
06.07.2026 10:27


В России с 1 сентября смогут оформлять медицинские справки на больных родственников. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Новый порядок, утвержденный Минздравом, направлен на упрощение оформления справок для больных россиян. Их можно будет оформлять в произвольном виде, в том числе в электронной форме без согласия пациента. 

При этом справку на родственника можно будет оформить лишь в случае, если необходимые данные уже содержатся в его медицинской карте.  Особенно это актуально для граждан, ухаживающих за пожилыми или тяжелобольными членами семьи. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
06.07.2026 10:27
Федеральные новости 06.07.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.07.2026 12:38
Федеральные новости 03.07.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.07.2026 15:45
Федеральные новости 02.07.2026 15:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.07.2026 13:02
Федеральные новости 02.07.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.07.2026 17:25
Федеральные новости 01.07.2026 17:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.06.2026 10:17
Федеральные новости 30.06.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.06.2026 14:57
Федеральные новости 29.06.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.06.2026 09:30
Федеральные новости 28.06.2026 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2026 18:39
Федеральные новости 27.06.2026 18:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2026 15:54
Федеральные новости 26.06.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2026 14:02
Федеральные новости 26.06.2026 14:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2026 11:25
Федеральные новости 26.06.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2026 11:02
Федеральные новости 26.06.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2026 15:35
Федеральные новости 25.06.2026 15:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2026 12:20
Федеральные новости 24.06.2026 12:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
В Волгограде в опрокинувшемся авто двое человек погибли и четверо пострадалиСмотреть фотографии
13:11
Летний пик нагрузки: как Сады Придонья организуют работу общепитаСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде администратору «Острова Свободы» Серенко грозит 15-летний срокСмотреть фотографии
12:49
Осужденный за гибель многодетной матери Пак вновь пытается смягчить приговорСмотреть фотографии
12:34
Бочаров провел заседание оперштаба по пожарной безопасности в регионеСмотреть фотографии
12:25
В Камышине троица молодчиков совершила два вооруженных нападения на прохожихСмотреть фотографии
12:10
Под Волгоградом четверо пострадали после лобового столкновения грузовика с иномаркойСмотреть фотографии
11:35
ФАС заподозрила региональные компании в необоснованном завышении цен на АЗССмотреть фотографии
11:16
В Волгограде проверили надежность более 700 км трубСмотреть фотографии
11:08
Спартакиада-2026: финальные расклады в водном поло среди юношейСмотреть фотографии
10:28
Волгоградская область стала первой в ЮФО по размеру охотничьих угодийСмотреть фотографии
10:27
Волгоградцам разрешат получать медсправки за больных родственниковСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом двое бородачей обчистили банковскую карту знакомого: этих денег им хватило на машинуСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области начнут лицензировать магазины и ларьки с сигаретамиСмотреть фотографии
08:57
В Госдуме предложили ввести единую выплату для семей-«долгожителей»Смотреть фотографии
08:38
Три авиарейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:12
Украинские дроны атаковали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом похоронят участника СВО с позывным «Кара»Смотреть фотографии
07:22
В Волгоград после легкой передышки возвращается жараСмотреть фотографии
06:58
Волгоградцы смогут получить налоговый вычет за путевки в детские лагеряСмотреть фотографии
06:37
Мэрия Волгограда подлатает крышу за 11,2 млн рублейСмотреть фотографии
06:23
Волгоградский аэропорт вернулся к работе после вынужденной паузыСмотреть фотографии
06:09
Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области почти пять часовСмотреть фотографии
21:35
В селе Волгоградской области простятся с 19-летним участником СВОСмотреть фотографии
21:18
Новый вызов для Никиты Михайлова: голкипер «Каустика» переходит в «Зенит», в Волгограде готовятся к переменамСмотреть фотографии
21:06
Под Волгоградом ураган сорвал кровлю школы и МКДСмотреть фотографии
20:39
Яна Чурикова навестила в Урюпинске дом из своего детстваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Лидер группы «Руки Вверх!» обратился к волгоградцам после концертаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
Волгоградские блогеры устроили дискотеку в пати-басеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
311 иностранцам вручили дипломы врачей ВолгГМУСмотреть фотографии
 