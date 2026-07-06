Волгоградцам разрешат получать медсправки за больных родственников





В России с 1 сентября смогут оформлять медицинские справки на больных родственников. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Новый порядок, утвержденный Минздравом, направлен на упрощение оформления справок для больных россиян. Их можно будет оформлять в произвольном виде, в том числе в электронной форме без согласия пациента.

При этом справку на родственника можно будет оформить лишь в случае, если необходимые данные уже содержатся в его медицинской карте. Особенно это актуально для граждан, ухаживающих за пожилыми или тяжелобольными членами семьи.