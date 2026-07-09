







На Волге в Саратовской области началось сезонное «цветение» воды. Как сообщает ИА «СарИнформ», на это явление в соцсетях в социальных сетях обращают внимание местные жители. Саратовцы делятся кадрами зеленоватых пятен у берега в разных районах, в том числе у утеса Степана Разина (южнее Саратова) и у села Усовка Воскресенского района (севернее областного центра).

Речь идет о массовом размножении цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, которые традиционно активизируются в июле-августе. Как ранее объяснял декан географического факультета СГУ Максим Червяков, их росту способствует теплая вода со слабым течением и избыток питательных веществ — нитратов и фосфатов, попадающих в реку с удобрениями и сточными водами.

По данным пользователей, «цветение» заметно и на некоторых участках саратовской набережной, в чем корреспонденты информагентства убедились лично. Местами в водорослях саратовские журналисты увидели мертвую рыбу.

Максим Червяков предупреждает: цианобактерии могут выделять токсины, опасные для человека и животных. Купаться в такой воде и использовать ее для питья нельзя.

Фото: СарИнформ