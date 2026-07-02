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Федеральные новости
 Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его авто
Из городской больницы Ростова-на-Дону выписали 41-летнего мужчину, пережившего удар молнии в автомобиль. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел, когда ростовчанин возвращался домой с работы. Во время движения на улице Текучева...
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Федеральные новости

Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его авто

Федеральные новости 02.07.2026 15:45
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02.07.2026 15:45


Из городской больницы Ростова-на-Дону выписали 41-летнего мужчину, пережившего удар молнии в автомобиль. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел, когда ростовчанин возвращался домой с работы.

Во время движения на улице Текучева в районе переулка Доломановского в автомобиль ударила молния. Водитель мгновенно потерял чувствительность в ногах, а ладонь словно прилипла к рулю. С трудом пострадавшему удалось остановить транспорт.

В салоне машины поплавились чехлы для сидений, напольные коврики и элементы внутренней обивки. С руки пострадавшего слезала кожа, дымились одежда и кроссовки. Несмотря на тяжесть травм, мужчина самостоятельно добрался до больницы.

Как пояснил заведующий ожоговым центром Максим Новиков, подобные поражения молнией относятся к редким и крайне опасным травмам, поскольку могут вызывать серьезные повреждения нервной системы, сердечной мышцы и внутренних органов. Пациенту с ожогами лица, верхних и нижних конечностей была проведена противошоковая терапия, а затем хирург выполнил одномоментную пересадку кожи. Медики применили передовую методику, которая значительно ускоряет восстановление тканей и обеспечивает хороший эстетический результат.

Сейчас пациент уже выписан на амбулаторное лечение.

Фото: Привет-Ростов

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