Рок-фест и летний бал: смотрим на яркое шоу в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прошла насыщенная концертная программа. Волгоградцы вечером 11 июля смогли насладиться концертом местных рок-групп в рамках фестиваля «Летний гром» и окунуться в волшебную атмосферу летнего бала.

Фотограф Геннадий Гуляев стал одним из гостей праздника. Самые яркие кадры – в фоторепортаже ИА «Высота 102».







На главной сцене парка для посетителей парка устроили яркое шоу студия «Леди Балет». В программе волгоградцев ожидали красочные танцевальные номера, дефиле в роскошных платьях от волгоградского дизайнера Алены Сказки и мастер-классы для гостей праздника.





Особенно запомнились гостям шикарные платья участниц дефиле, которые потрясли зрителей своей красотой. Тут можно было увидеть как патриотичные платья в цвет российского триколора, так и восточные наряды и пышные бальные платья.





После дефиле красавиц на сцене зажгли танцевальные коллективы, заставив толпу двигаться в ритм музыки.





На этом шоу для жителей и гостей региона не закончилось. На малой сцене волгоградцев ждали зажигательные выступления сразу нескольких местных рок групп – «Уникальной группы» и «Горожан».





Под звук ритмичных ударных и ревущих гитар музыканты исполнили различные рок-хиты. К слову, на концерте можно было заметить как закоренелых поклонников звучания дисторшна, так и юных любителей металла.











