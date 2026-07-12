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Общество

Рок-фест и летний бал: смотрим на яркое шоу в ЦПКиО Волгограда

Общество 12.07.2026 18:04
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12.07.2026 18:04


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прошла насыщенная концертная программа. Волгоградцы вечером 11 июля смогли насладиться концертом местных рок-групп в рамках фестиваля «Летний гром» и окунуться в волшебную атмосферу летнего бала. 

Фотограф Геннадий Гуляев стал одним из гостей праздника. Самые яркие кадры – в фоторепортаже ИА «Высота 102».



На главной сцене парка для посетителей парка устроили яркое шоу студия «Леди Балет». В программе волгоградцев ожидали красочные танцевальные номера, дефиле в роскошных платьях от волгоградского дизайнера Алены Сказки и мастер-классы для гостей праздника.



Особенно запомнились гостям шикарные платья участниц дефиле, которые потрясли зрителей своей красотой. Тут можно было увидеть как патриотичные платья в цвет российского триколора, так и восточные наряды и пышные бальные платья. 



После дефиле красавиц на сцене зажгли танцевальные коллективы, заставив толпу двигаться в ритм музыки. 



На этом шоу для жителей и гостей региона не закончилось. На малой сцене волгоградцев ждали зажигательные выступления сразу нескольких местных рок групп – «Уникальной группы» и «Горожан». 



Под звук ритмичных ударных и ревущих гитар музыканты исполнили различные рок-хиты. К слову,  на концерте можно было заметить как закоренелых поклонников звучания дисторшна, так и юных любителей металла. 






Фото: Геннадий Гуляев

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