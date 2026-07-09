



Пенсионерам, отметившим свое 70-летие, предлагают ввести дополнительную выплату. Как заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, ее размер должен составлять несколько МРОТ.

– Я считаю, что если человек дожил до 70 лет, то ему прибавка обязательно нужна, – цитируют РИА Новости Гриба. – Чтобы дожить до 70 лет, люди занимаются спортом, заботятся о своем здоровье, делают профилактику, ездят в санаторий, тратят деньги на поддержание здоровья… Размер такой выплаты должен составлять не менее трех-четырех МРОТ.

Такие же «премии» за круглые даты Владислав Гриб предложил начислять и горожанам, встретившим 75- и 80-летие.

– Отдельные выплаты тоже нужно не забывать для тех, кто дожил и до 75, и до 80 лет. И считаю, что после 70 лет эти выплаты можно делать каждые пять лет, – заключил он.

Фото Геннадия Гуляева