В Госдуму внесен законопроект о «бабушкиной зарплате»





Законопроект о «бабушкиной зарплате» внесен в Госдуму РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законодательной инициативы, парламентарии предлагают установить в России ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до трех лет.

– Размер выплаты предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) по региону, – уточняет информагентство.

Важным условием для начисления выплат в случае принятия законопроекта станет статус родителей и самого ребенка. Отец и мать не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок – находиться на полном государственном обеспечении.

Этим же законопроектом предлагается ввести ежемесячную выплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до трех лет.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»