В Волгограде диджей устроил рейв в автомобильной очереди на АЗС





В Краснооктябрьском районе Волгограда диджей решил скоротать время автомобилистам в очереди на АЗС и устроил рейв. По словам волгоградца, несмотря на жаркую погоду неожиданный концерт многие из водителей на заправке охотно поддержали.





– Идею подглядел в Интернете, где с помощью искусственного интеллекта делали подобные ролики. Мне захотелось проверить, как это будет выглядеть вживую. Многие водители отреагировали очень позитивно, некоторые открывали стекла, чтобы послушать музыку, – поделился с информагентством Павел Мирошкин.

Также из плюсов волгоградец отметил, что перформанс не только поднял настроение у окружающих, но и заметно сократил время ожидания.

Видео: Павел Мирошкин / t.me