Главное

Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102»)

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ночная атака в Таганрогском заливе: повреждены два танкера
Минувшей ночью в акватории Таганрогского залива в результате удара беспилотников пострадали два танкера. По информации Привет-Ростов, оба судна получили механические повреждения. Ростовские журналисты уточняют, что никто из...
Федеральные новости
 «Не меньше трех-четырех МРОТ»: в России предложили ввести прибавку 70-летним пенсионерам
Пенсионерам, отметившим свое 70-летие, предлагают ввести дополнительную выплату. Как заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, ее размер должен составлять несколько МРОТ. – Я считаю, что...
Федеральные новости

Ночная атака в Таганрогском заливе: повреждены два танкера

Федеральные новости 09.07.2026 11:33
0
09.07.2026 11:33


Минувшей ночью в акватории Таганрогского залива в результате удара беспилотников пострадали два танкера. По информации Привет-Ростов, оба судна получили механические повреждения.

Ростовские журналисты уточняют, что никто из членов экипажей в результате атаки не пострадал – всех моряков оперативно эвакуировали с аварийных судов.

На одном из танкеров после попадания вспыхнул пожар, его тушение продолжается до сих пор. На втором судне возгорание уже полностью ликвидировано. Подробности о масштабах повреждений и обстоятельствах происшествия уточняются.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
09.07.2026 11:33
Федеральные новости 09.07.2026 11:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.07.2026 07:18
Федеральные новости 09.07.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.07.2026 07:16
Федеральные новости 07.07.2026 07:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.07.2026 20:23
Федеральные новости 06.07.2026 20:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.07.2026 17:08
Федеральные новости 06.07.2026 17:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.07.2026 10:27
Федеральные новости 06.07.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.07.2026 12:38
Федеральные новости 03.07.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.07.2026 15:45
Федеральные новости 02.07.2026 15:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.07.2026 13:02
Федеральные новости 02.07.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.07.2026 17:25
Федеральные новости 01.07.2026 17:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.06.2026 10:17
Федеральные новости 30.06.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.06.2026 14:57
Федеральные новости 29.06.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.06.2026 09:30
Федеральные новости 28.06.2026 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2026 18:39
Федеральные новости 27.06.2026 18:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2026 15:54
Федеральные новости 26.06.2026 15:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
«Места закрываются, а цены растут»: волгоградцы после масштабного сбоя в работе туроператора начали раскупать путевки в ТурциюСмотреть фотографии
11:50
В Котово Волгоградской области возобновили подачу воды потребителямСмотреть фотографии
11:33
Ночная атака в Таганрогском заливе: повреждены два танкераСмотреть фотографии
11:23
В Волжском женщина не смогла выбраться из горящей квартирыСмотреть фотографии
11:10
Обманутая мошенниками волгоградка вскрыла родительский сейф и выбросила в окно больше 7 миллионовСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде депутаты облдумы приняли законопроект о статусе мемориала героям СВОСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде стартовал ночной ремонт дороги на 7-й ГвардейскойСмотреть фотографии
10:31
Волгоградские гребцы отличились на 200 метрах в СаратовеСмотреть фотографии
10:19
Волгоградка взыскала с УК 200 тыс. рублей за опасный лёд на дорогеСмотреть фотографии
10:15
Два дома из прошлого века снесут на юге Волгограда почти за шесть миллионов рублейСмотреть фотографии
09:17
Вмешался в чужой конфликт: 18-летний волжанин идет под суд за смертельное избиение прохожегоСмотреть фотографии
08:58
Волгоградские торговцы расплатятся за поврежденное рухнувшими палатками автоСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде вновь рванули вверх цены на путевки в азиатские страныСмотреть фотографии
07:58
«Ротор» начнет новый сезон Первой лиги со встречи с «Нижним Новгородом»Смотреть фотографии
07:47
Волгоградскую область миновала атака дронов ВСУСмотреть фотографии
07:25
Двойной триумф Волгограда: два золота, два рекорда – юниорская сборная России зажигает в МюнхенеСмотреть фотографии
07:18
«Не меньше трех-четырех МРОТ»: в России предложили ввести прибавку 70-летним пенсионерамСмотреть фотографии
06:53
Карту с данными о наличии бензина запустили для волгоградских автомобилистовСмотреть фотографии
06:26
Отпуск в Турции начнется с опозданием: шесть рейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:09
В Волгоградской области отменили действовавшую всю ночь беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:29
Росстат разглядел на волгоградских АЗС подорожание топлива на 17 копеекСмотреть фотографии
20:52
Волгоградские гребцы берут медали в СаратовеСмотреть фотографии
20:21
Курица на полупустых прилавках в Волгограде подорожала на 8%Смотреть фотографии
20:00
Волгоградцам пообещали оптимизировать подвоз топлива на АЗССмотреть фотографии
19:59
Отели экс-судьи Момотова в Волгограде перешли в собственность государстваСмотреть фотографии
19:34
«Ради памяти»: в Волгограде спустя 65 лет на здание ВолгГМУ вернут барельеф СталинаСмотреть фотографии
19:01
За любовь и верность: шесть волгоградских пар удостоены звания «Семья года», 45 – медалейСмотреть фотографии
18:56
Под Волгоградом двое заживо сгорели в машине после лобового столкновения с фуройСмотреть фотографии
18:37
Спрос есть: очереди за топливом породили новый бизнес на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:31
«Концов не сыщешь»: в Волгограде боец СВО не может получить льготы из-за неразберихи с документамиСмотреть фотографии
 