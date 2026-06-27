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Спорт

Козякина – золото, Курцева – серебро на чемпионате России по плаванию

Спорт 27.06.2026 21:01
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27.06.2026 21:01


Село Засечное (Пензенская область). Не успела «остыть» акватория пляжа «Спутник» после юношеских стартов, как на дистанцию вышли взрослые спортсмены. Здесь стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде. В первый день на дистанции 10 км у женщин развязка получилась предельно плотной: три призёра уместились в 1,5 секунды.

Победу одержала Полина Козякина (Волгоградская область) – 2 часа 4 минуты 5,7 секунды. Для спортсменки, ещё недавно доминировавшей на юниорском уровне, этот старт стал убедительным подтверждением перехода во взрослый спорт.

Серебро у Яны Курцевой. Воспитанница волгоградской школы плавания, сейчас она выступает за Ханты‑Мансийский АО – Югру. Её результат – 2:04:06,1, отставание от победительницы – всего 0,4 секунды. На отсечке 7500 метров Курцева шла первой с результатом 1 час 48 минут 25,2 секунды, но не сумела удержать лидирующую позицию на заключительном отрезке.

Бронзу взяла Екатерина Сорокина (Пермский край) – 2:04:07,2, уступив серебряному призёру 1,5 секунды. Такой плотный финиш подчёркивает высочайший уровень конкуренции: на открытой воде условия обычно «разбрасывают» спортсменок по времени, а тут борьба шла буквально за мгновения.

Важнейший итог первого дня – выполнение отборочного норматива на чемпионат Европы в Париже. Право выступить на европейском старте завоевали воспитанницы Татьяны Манкевич: Полина Козякина и Яна Курцева.

Чемпионат продолжается, и гонка на 10 км уже показала: в этом сезоне борьба за медали будет идти до самых последних метров.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР

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27.06.2026 21:01
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