Накануне нового футбольного сезона. Что было 60 и 80 лет назад?





Новый сезон Первой лиги чемпионата России по футболу стартует 11 июля. Возможно, в этот день свой первый матч сыграет волгоградский «Ротор». Хотя, конечно, учитывая статус соперника сине-голубых, игру могут вывести на соседнюю дату, а то и на 13-е июля – понедельник. По календарю, свой стартовый матч волгоградская команда будет играть в гостях с ФК «Нижний Новгород». Но это только предположения.

Почти 80 лет назад в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге) был сыгран примечательный матч. Местное «Динамо» на одноименном стадионе принимало сталинградский «Трактор». К этой игре первого послевоенного чемпионата СССР могла бы подойти эта фотография, сделанная как раз на ленинградском «Динамо».





Но эта фотография сделана гораздо позже – в 1949 году. И на снимке местные бело-голубые принимают столичный ЦДКА. К сожалению, многие СМИ, не ведая, что творят, используют этот снимок в статьях про матч 1943 года «На руинах Сталинграда», отправляя читателей в глубокое заблуждение.

Ну а матч 46-го в Ленинграде получился неоднозначным. По игре сталинградцы смотрелись лучше. На исходе часа игры арбитр встречи Эльмар Саар из Таллина назначил пенальти в ворота «Динамо». Но Виктор Шведченко пробил мимо ворот. Но все-таки «трактористы» были лучше, и за две минуты до финального свистка Сергей Попков забил гол в ворота динамовцев, и принес победу гостям – 1:0. Таким образом, сталинградцы взяли реванш у ленинградской команды за поражение в первом круге в домашней игре, причем с таким же счетом. Интересно, что корреспондент «Сталинградской правды», печатая заметку по итогам игры, на радостях допустил прекрасный ляп: «Через несколько минут после финального свистка нападение сталинградцев прорвалось к воротам «Динамо» и забило гол». Хотелось бы на такое посмотреть! Но кто из нас без греха?





Ровно 60 лет назад, 11 июля, свой матч проводил волгоградский «Трактор». На ныне разрушенном одноименном стадионе тракторозаводцы принимали ивановский «Текстильщик» в рамках 1/32 финала Кубка Советского Союза. Игра была тяжелой. Наверное, такая же ожидает нас в Нижнем Новгороде совсем скоро. Гости открыли счет в первом тайме, а хозяева все оставшееся время пытались отыграться. Повезло в тот момент, когда казалось, что в 1/16 финала выходит «Текстильщик». На последних секундах матча Виктор Золенко сравнял счет, добавив игре еще два тайма по 15 минут.

Текстильщиков пропущенный гол, похоже, убил морально. Сначала легенда «Трактора» Валерий Погорелов забил два гола. А на 113-й минуте Александр Апшев реализовал пенальти и обеспечил волгоградцам победу с крупным счетом. 8000 зрителей были очень довольны. Примечательно, что Апшев – легенда совсем не волгоградского футбола, а кабардино-балкарского, где он родился и провел восемь сезонов своей карьеры (с перерывами). Успел поиграть за столичное и тбилисское «Динамо», а в «Тракторе» выступал всего один сезон (20 игр). А свой единственный мяч за тракторостроителей забил как раз 11 июля. Впрочем, он был не единственной «сезонной» легендой клуба Тракторного завода. В воротах отыграл Роберт Багдасаров, который тоже провел за волгоградскую команду единственный сезон 1966 года (4 игры), играя до и после Волгограда за команды Ленинакана (Гюмри) и Ашхабада. Однако в те годы это были единичные случаи, а сейчас игроки десятками переходят из клуба в клуб, проводя в команде не полные 11 месяцев.

Сергей Хохлов