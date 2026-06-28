



Москва, бассейн «Формула воды». Здесь впервые в истории российского водного поло разыграли чемпионат страны в динамичном формате 4×4 – и титул достался волгоградскому «Спартаку».

В турнире сошлись пять сильнейших профессиональных клубов – казанский «КОС‑Синтез», волгоградский «Спартак», астраханское «Динамо‑СШОР», петербургская «Балтика» и московский «Восток». Компанию им составили три любительские команды – «Буревестник», «МГУ» и «Базис». Для любителей это был редкий шанс проверить себя на фоне элиты, и они не стушевались.

«Спартак‑Волгоград» с первых минут дал понять, что приехал не за опытом, а за кубком. Три победы подряд на старте стали фундаментом успеха.

Дебютный матч с «Динамо‑СШОР» получился настоящей проверкой на прочность. Счёт 23:21, и победа в серии пенальти (3:2) – это не просто статистика, а история о характере. По четвертям игра складывалась не в пользу волгоградцев (3:6, 4:5, 8:7, 4:2), но в решающие минуты команда проявила хладнокровие.





Встречи с «БАЗИС» (20:12) и МГУ (15:7) позволили «Спартаку» удержать ритм, но не дали расслабиться: в пляжном водном поло темп не прощает даже секундной паузы.

Финал против «Балтики» снова держал всех в напряжении. Итоговые 14:11, а победитель вновь определился в серии пенальти. По четвертям счёт шёл так: 4:5, 4:1, 0:1, 3:2; в послематчевых бросках точнее оказались волгоградцы – 3:2.

Индивидуальные награды подчеркнули вклад ключевых игроков: лучшим вратарём турнира стал Пётр Федотов, а звание лучшего игрока досталось Константину Шейкину.

Чемпионский состав «Спартака‑Волгоград»: Пётр Федотов, Кирилл Носаев, Артём Жабкин, Константин Шейкин, Максим Шулёв, Иван Власов, Кирилл Чуксин, Валерий Буров. Работу команды направляли тренеры Алексей Иванович Панфили и Игорь Алексеевич Черепанов.





Эта победа – не просто первый трофей в новом формате. Это подтверждение того, что волгоградская школа водного поло по‑прежнему задаёт тон в российском спорте.

Александр Веселовский

Фото: ГАУ ДО ВО «СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград»