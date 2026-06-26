Предварительный календарь Лиги PARI 2026/27

Футбольная Национальная Лига представила проект алгоритмического календаря сезона 2026/27 для команд Лиги PARI. При формировании расписания учитывались спортивные, инфраструктурные, климатические, логистические факторы, а также требования безопасности.
Пока календарь носит предварительный характер: после получения обратной связи от клубов и утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС возможны корректировки. О любых изменениях лига уведомит дополнительно.
Для волгоградского «Ротора» сезон начнётся с выездного матча: в первом туре команда сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Уже во втором туре волгоградцы проведут первый домашний матч – против «СКА‑Хабаровск». Далее следует плотный выездной отрезок: в третьем туре «Ротор» встретится с «КАМАЗом» в Набережных Челнах, а в четвёртом – с «Велесом» в Подмосковье.
Такой старт задаёт серьёзный тон: первые четыре тура включают три выездные игры, причём между ними нет домашних матчей для «перезагрузки». Для тренерского штаба это важный маркер: именно на этом отрезке станет понятно, насколько команда готова к нагрузкам и дальним переездам.
Расписание первых туров
1‑й тур
«Пари НН» – «Ротор»;
«Волга» – «Енисей»;
«Нефтехимик» – «Велес»;
«Шинник» – «Сочи»;
«Спартак» (Кострома) – «КАМАЗ»;
«Урал» – «Торпедо Москва»;
«Арсенал» – «Текстильщик»;
«Уфа» – «Ленинградец»;
«Челябинск» – «СКА‑Хабаровск».
2‑й тур
«Сочи» – «Спартак» (Кострома);
«Шинник» – «Ленинградец»;
«Ротор» – «СКА‑Хабаровск»;
«КАМАЗ» – «Пари НН»;
«Урал» – «Енисей»;
«Арсенал» – «Нефтехимик»;
«Велес» – «Челябинск»;
«Торпедо Москва» – «Волга»;
«Текстильщик» – «Уфа».
3‑й тур
«Сочи» – «Арсенал»;
«Волга» – «Нефтехимик»;
«Енисей» – «Велес»;
«Ленинградец» – «Урал»;
«КАМАЗ» – «Ротор»;
«Уфа» – «СКА‑Хабаровск»;
«Торпедо Москва» – «Шинник»;
«Челябинск» – «Пари НН»;
«Текстильщик» – «Спартак» (Кострома).
4‑й тур
«Пари НН» – «Шинник»;
«Волга» – «Челябинск»;
«Ленинградец» – «Сочи»;
«Нефтехимик» – «Текстильщик»;
«Спартак» (Кострома) – «Енисей»;
«СКА‑Хабаровск» – «Урал»;
«Арсенал» – «Торпедо Москва»;
«Уфа» – «КАМАЗ»;
«Велес» – «Ротор».
Обращаем ваше внимание, что это не окончательная версия. Об изменениях в календаре уведомим вас дополнительно.
Александр Веселовский
Фото из архива ИА «Высота 102»