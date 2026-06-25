ФК «Киквидзе» примет участие в чемпионате России по мини-футболу

Команда «Киквидзе» из Волгоградской области поборется за победу на чемпионате России по мини-футболу в формате 6х6, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 июля. Эту радостную новость ФК «Киквидзе» сообщил своим болельщикам в социальных сетях.

– Команда «Киквидзе» – Чемпион Регионального отбора Волгоградской области и выходит на Чемпионат России по мини-футболу в формате 6х6, – говорится в сообщении.

Команда выражает слова благодарности всем, кто поддерживал и был рядом.

Напомним, что «Киквидзе» в апреле текущего года стал чемпионом Волгоградской области по футзалу. Команда продемонстрировала стабильность и мощь, заслуженно заняв верхнюю строчку турнирной таблицы.

Фото: ФК «Киквидзе» /vk.com