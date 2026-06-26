Борьба в разгаре: Кубок России по гребле на байдарках и каноэ





На гребном канале в Москве продолжается Кубок России по гребле на байдарках и каноэ – турнир, от которого напрямую зависит состав сборной на главные международные старты сезона.

В борьбе за путёвки на чемпионат мира в Познани и на «Кубок Доброй Воли – 2026» участвуют более 350 спортсменов из свыше 30 регионов страны. Для многих из них эти дни – решающий экзамен: здесь проверяется не только скорость, но и умение держать темп, грамотно распределять силы и не дрогнуть в решающие секунды.

В рамках турнира состоялись состязания и в индивидуальных классах, в том числе на дистанции 1000 метров в классе С‑1 среди мужчин. Борьба на «тысяче» получилась плотной: здесь решают не только сила и техника, но и умение держать темп до последних метров. Именно это качество и принесло волгоградскому каноисту Данилу Положенцеву (выступавшему в связке с Ульяновской областью) бронзовую награду.

Его результат – 04:09.069 – позволил закрепиться в тройке сильнейших. Золото забрал Владимир Афонин из Астраханской области (04:03.729), серебро – Михаил Карпов из Краснодарского края (04:06.096). Отрыв от второго места составил чуть больше трёх секунд.

Программа турнира охватывает дистанции 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четвёрках. Именно в таких форматах особенно ярко проявляется и индивидуальное мастерство, и командная слаженность – а на воде это всегда видно по ритму: когда все гребцы работают как единый механизм, лодка буквально летит вперёд.

Система отбора делает каждую секунду на дистанции стратегически важной:

1‑е место в видах программы чемпионата мира (в тех дисциплинах, где не были выполнены требования IV тура отбора на чемпионате Европы) даёт право на участие в учебно‑тренировочных мероприятиях и в самом чемпионате мира;

спортсмены и экипажи, отобравшиеся на чемпионат мира, автоматически считаются выполнившими требования для участия в «Кубке Доброй Воли».

Финальные заезды продолжатся 26, 27, 28 и 29 июня – именно в эти дни станут известны имена тех, кто представит страну на международной арене. Болельщикам особенно стоит следить за выступлениями волгоградских гребцов: в такой плотной конкуренции любая медаль – серьёзное достижение и подтверждение сильных региональных традиций.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная общественная организация федерация гребли на байдарках и каноэ