В Волгоградской области 1 июля сбили украинские дроны





О сбитии вражеских БПЛА в небе над Волгоградской области отчитались в Минобороны РФ.

В течение ночи в период с 21.00 ч. 30 июня до 8.00 ч. 1 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо волгоградского региона, силы ПВО работали в Астраханской, Московской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.



Напомним, в Волгоградской области дважды с ночи 1 июля объявляли беспилотную опасность. Первая действовала около 7 часов, а вторая – немногим более получаса.



