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Спорт

«Ротор» побеждает «Уфу» – 1:0. Гол игрока на просмотре ставит точку в матче

Спорт 28.06.2026 20:09
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28.06.2026 20:09


Волгоградский «Ротор» одержал минимальную победу над «Уфой» в первом контрольном матче на сборах в Саранске – 1:0. Победный мяч на 53‑й минуте забил футболист, находящийся на просмотре, и именно этот гол стал логичным итогом упорной, но не самой яркой игры.

Первый тайм прошёл по сценарию «мяч застрял в середине поля»: команды допускали много брака в передачах, а острых эпизодов было крайне мало. В итоге 45 минут завершились нулевой ничьей, оставив болельщикам лишь повод вспомнить недавнюю встречу этих соперников, когда в бескомпромиссной борьбе, «Уфа» взяла верх с тем же минимальным счётом.

Во втором тайме «Ротор» серьёзно перекроил состав: на поле появились Сугробов, Храмцов, Данилкин, Ципуштанов, Плотников, Хохлачёв и Родионов, а также сразу несколько игроков на просмотре. Именно один из новичков и решил исход встречи, пробив точно в цель.

«Уфа» пыталась переломить ход матча и провела масштабную серию замен, выпустив Миграна Агеяна, Артёма Иванова, Заура Тарбу, Артёма Полесовщикова и других футболистов, но отыграться не смогла. К 84‑й минуте стало окончательно ясно, что шансов спасти игру у уфимцев не осталось.

Стоит учитывать предсезонный характер встречи: тренеры обеих команд активно тестировали разные сочетания, давали практику резервистам и новичкам, поэтому обилие замен и невысокий темп в первом тайме – не показатель слабости, а часть рабочего процесса. При этом Саранск остаётся удобной точкой для таких спаррингов: здесь хорошая инфраструктура и возможность спокойно отрабатывать игровые схемы без лишнего давления трибун.

«Ротор» (Волгоград) – «Уфа» (Уфа) – 1:0 (0:0).

28 июня. Саранск.

Стартовые составы

«Ротор»: Чагров, Эмерсон, Умников, Храмцов, Дадич, Аюпов, Алиев, Симонян, Данилкин, Трошечкин, Хохлачёв.

«Уфа»: Крайков, Кутин, Гилязетдинов, Ханенко, Агапов, Исаев, Якуев, Липовой, Троянов, Ахатов, Ортис.

Дополнительная информация:

Из‑за небольших травм в матче не смогли принять участие Эльдарушев, Покидышев, Клещенко и Цараев («Ротор»).

Предыдущая встреча команд состоялась 10 июня 2026 года и завершилась победой «Уфы» со счётом 1:0.

По итогам прошлого сезона «Уфа» заняла 15‑е место в Первой лиге (37 очков) и избежала вылета. «Ротор», проиграв в переходных матчах «Акрону», также продолжит выступление в Первой лиге.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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