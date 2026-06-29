Главное

Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд» АО «Волгоградоблэлектро» представило более 130 карьерных возможностей на Всероссийской ярмарке вакансий Мастерство вне конкуренции: сотрудники ВТЗ подтвердили класс на чемпионате профессионалов «Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля

Актуально

Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробности

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

Федеральные новости

Федеральные новости
 Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимов
В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных скоростных режимов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические...
Федеральные новости
 Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов
Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в который планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. – Мы также актуализируем...
Спорт

«Урожай» удержал преимущество в первом финальном матче Кубка Волгоградской области

Спорт 29.06.2026 18:00
0
29.06.2026 18:00


Елань ликует: «Урожай» на своём поле выстоял в битве с чемпионом области «Ахтубой» и забрал минимальную, но такую ценную победу – 1:0. Один-единственный мяч решил всё: на 33‑й минуте Дмитрий Дубовенко вонзил гол точно в девятку – и этот удар стал холодным душем для среднеахтубинцев.

«Ахтуба» привыкла крушить соперников, но тут упёрлась в стену. Хозяева не давали ни сантиметра свободного пространства, рубились в каждом эпизоде, а Дубовенко своим голом словно подвёл черту: «Здесь не будет подарков – только борьба».

У «Ахтубы» путь к финалу был огненным. В дуэли с «Михайловкой» среднеахтубинцы устроили настоящую голевую феерию: во втором матче – 6:3, а по сумме двух встреч – убойные 11:3. «Ахтуба» показала, что умеет не просто побеждать, а делать это громко.

А вот «Урожай» шёл к финалу по-другому – жёстко и прагматично. С «Киквидзе» еланцы разобрались в первой игре (3:1 на выезде), а во второй соперник и вовсе не явился – техническое поражение, и итоговые 6:1 в пользу «Урожая». Не так зрелищно, зато надёжно: силы сберегли, нервы не тратили.

«Урожай» (Елань) – «Ахтуба» (р.п. Средняя Ахтуба) – 1:0 (1:0).
27 июня. Елань. Стадион «Урожай». Количество зрителей: 250.
Судьи: Дмитрий Прокопов (Волгоград), Дмитрий Данько (Волгоград), Артём Терехов (Волжский).
«Урожай»: Хохлачев, Блинов (Кутынец, 83), Вершков, Даурский, Ефимов (Дубовенко, 20. Крутов, 61), Козырь, Лаврентьев, Максимов, Садыхов (Гаврилов, 74), Сечин, Токаренко.
«Ахтуба»: Худалов, Грошев, Губочкин, Дюжев, Исингалиев (Чернавин, 89), Ларионов, Пронин (Чуланов, 58), Ребриков, Смирнов, Трофимов, Трифонов (Комаров, 82).
Гол: Дубовенко, 33 (0:1).
Предупреждены: Исингалиев, 69 (срыв перспективной атаки). Ребриков, 76 (грубая игра).


 

Ответный матч – 15 августа, и он будет жарким. «Ахтубе» нужно отыгрываться, а значит, дома они пойдут ва-банк. А «Урожаю» придётся терпеть, держать оборону и ловить свой шанс на контратаке. Кубок области любит драмы – и, похоже, в этом финале их будет с избытком.

Болельщики уже считают дни: кто заберёт трофей – чемпион, жаждущий реванша, или действующий обладатель, готовый биться до последней секунды?

Александр Веселовский

Фото: МБУ ФСК «Урожай» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
29.06.2026 18:00
Спорт 29.06.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2026 08:14
Спорт 29.06.2026 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 20:09
Спорт 28.06.2026 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 15:39
Спорт 28.06.2026 15:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 11:42
Спорт 28.06.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2026 21:01
Спорт 27.06.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2026 16:15
Спорт 27.06.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2026 18:33
Спорт 26.06.2026 18:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2026 08:18
Спорт 26.06.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.06.2026 19:22
Спорт 25.06.2026 19:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.06.2026 18:20
Спорт 25.06.2026 18:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.06.2026 14:52
Спорт 25.06.2026 14:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.06.2026 21:01
Спорт 24.06.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.06.2026 08:04
Спорт 24.06.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.06.2026 06:38
Спорт 24.06.2026 06:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:59
В Волгоградской области объявлен отбой ракетной опасностиСмотреть фотографии
18:36
Сигнал воздушной угрозы прозвучал в Волгограде из-за приближения ракет ВСУСмотреть фотографии
18:08
Новая угроза удара ВСУ ракетами объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:00
«Урожай» удержал преимущество в первом финальном матче Кубка Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
В Михайловке после ракетного удара ВСУ по Волгограду напомнили об укрытияхСмотреть фотографии
17:26
Прошла 30 километров: пропавшую грибницу из Волгоградской области нашли в дюнахСмотреть фотографии
16:48
Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд»Смотреть фотографии
16:45
Шестерых пострадавших при ракетном ударе заводчан выписали из больницыСмотреть фотографии
16:29
Перевод бизнеса из Волгограда в Саратов не спас подшипниковый завод от 80-миллионных налоговСмотреть фотографии
16:17
Компания с беременной волгоградкой застряла на необитаемом островеСмотреть фотографии
15:54
Волгоградские студенты вступили в войска БпС после тренировки на полигонеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
Новый VOYAH ФРИ / FREE СПОРТ+: премиум-харизма и мощь, доступные каждомуСмотреть фотографии
15:26
В поселке Южный Волгограда закопают в землю 380 млн рублейСмотреть фотографии
14:57
Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимовСмотреть фотографии
14:45
Родных погибшего на СВО волгоградца хотели «обуть» на 15 млн сестры-аферисткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Ректоры четырех волгоградских вузов получают до полумиллиона рублейСмотреть фотографии
13:34
«Пробежала по мне, как по дереву»: волгоградка попала в больницу после неожиданной встречи с белкойСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом пьяного лихача осудили за взятку инспектору ГАИСмотреть фотографии
12:41
Пляж с платными шезлонгами готовится к открытию на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Времени – до полуночи: у волгоградских бизнесменов настал последний день уплаты налоговСмотреть фотографии
11:14
Пьяный водитель за рулем иномарки угробил своего пассажира: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Под Волгоградом скончался 99-летний ветеран Георгий ЕрыгинСмотреть фотографии
10:37
«Зал взорвался овациями»: выпускница волгоградского лицея №3 стала первой в истории региона 400-балльницейСмотреть фотографии
10:23
Деньги в кассе были: уголовное дело за невыплату зарплаты возбудили на руководителя компанииСмотреть фотографии
10:21
В посёлке под Волгоградом мужчина сгорел заживо в собственном домеСмотреть фотографии
09:37
Под Волгоградом разыскивают пропавшего бесследно пенсионераСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области выставили на торги двухэтажные развалиныСмотреть фотографии
08:48
Волгоградская Дубовка обогнала южные курорты по цене размещения в отелеСмотреть фотографии
08:14
Волгоградские гимнастки взяли пять золотых медалей в БесланеСмотреть фотографии
07:55
Минобороны за ночь перехватило над регионами 209 БПЛАСмотреть фотографии
 