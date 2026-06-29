Елань ликует: «Урожай» на своём поле выстоял в битве с чемпионом области «Ахтубой» и забрал минимальную, но такую ценную победу – 1:0. Один-единственный мяч решил всё: на 33‑й минуте Дмитрий Дубовенко вонзил гол точно в девятку – и этот удар стал холодным душем для среднеахтубинцев.
«Ахтуба» привыкла крушить соперников, но тут упёрлась в стену. Хозяева не давали ни сантиметра свободного пространства, рубились в каждом эпизоде, а Дубовенко своим голом словно подвёл черту: «Здесь не будет подарков – только борьба».
У «Ахтубы» путь к финалу был огненным. В дуэли с «Михайловкой» среднеахтубинцы устроили настоящую голевую феерию: во втором матче – 6:3, а по сумме двух встреч – убойные 11:3. «Ахтуба» показала, что умеет не просто побеждать, а делать это громко.
А вот «Урожай» шёл к финалу по-другому – жёстко и прагматично. С «Киквидзе» еланцы разобрались в первой игре (3:1 на выезде), а во второй соперник и вовсе не явился – техническое поражение, и итоговые 6:1 в пользу «Урожая». Не так зрелищно, зато надёжно: силы сберегли, нервы не тратили.
Ответный матч – 15 августа, и он будет жарким. «Ахтубе» нужно отыгрываться, а значит, дома они пойдут ва-банк. А «Урожаю» придётся терпеть, держать оборону и ловить свой шанс на контратаке. Кубок области любит драмы – и, похоже, в этом финале их будет с избытком.
Болельщики уже считают дни: кто заберёт трофей – чемпион, жаждущий реванша, или действующий обладатель, готовый биться до последней секунды?
Александр Веселовский
Фото: МБУ ФСК «Урожай»