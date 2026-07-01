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Спорт

Волгоградские тхэквондисты завоевали бронзу на Кубке России

Спорт 01.07.2026 21:05
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01.07.2026 21:05


В Набережных Челнах завершился Кубок России по тхэквондо ВТФ – один из ключевых стартов сезона, собравший около 350 спортсменов почти из 40 субъектов страны, сообщает Волгоградская Федерация тхэквондо. На додянгах Ледового дворца спорта разыгрывались 16 комплектов наград, и волгоградские бойцы внесли в общую картину турнира заметные штрихи: Валерия Штучкина вновь поднялась на пьедестал, а Артём Барышкин приобрёл важный опыт выступлений на высоком уровне.

Валерия Штучкина, воспитанница клуба «Торнадо» и подопечная Алексея Крупко, подтвердила свой класс, завоевав бронзовую медаль в категории свыше 73 кг. В этой весовой группе за награды боролись 13 тхэквондисток, и пройти через такую конкуренцию – уже серьёзное достижение. Для Валерии нынешний Кубок стал продолжением прошлогоднего успеха: год назад она впервые стартовала на взрослом Кубке страны и сразу поднялась на третью ступень пьедестала. В 2026 году спортсменка, недавно отметившая своё 20‑летие, повторила этот результат, вновь доказав, что находится в числе сильнейших в своей категории.

Путь к медали получился непростым. В полуфинале Валерии противостояла сильная соперница из Санкт‑Петербурга – Юлия Михайлова, впоследствии ставшая чемпионкой турнира. Поединок вышел предельно напряжённым: силы соперниц оказались практически равными, и судьба путёвки в финал решилась только в дополнительном раунде. Несмотря на то, что удача в этот раз оказалась на стороне Михайловой, сама по себе способность Валерии на равных сражаться с признанными лидерами – важный показатель её прогресса. К тому же за плечами у спортсменки есть титул победительницы юниорского первенства России (до 21 года), и нынешний результат на взрослом уровне логично продолжает эту линию роста.

Компанию Валерии в челнинских сражениях составил 17‑летний Артём Барышкин, выступавший в категории до 58 кг, где за медали боролись 28 участников. Для молодого тхэквондиста Кубок России стал серьёзной проверкой: на таком уровне каждый соперник – опытный и мотивированный боец. В ходе турнира Артём встретился с сильным представителем Москвы и уступил более искушённому оппоненту. Результат может показаться не самым ярким, но ценность таких стартов – именно в опыте: здесь спортсмен сталкивается с максимальной конкуренцией, учится справляться с давлением и видеть свои зоны роста. Тренеры и специалисты отмечают, что именно такие выступления становятся фундаментом будущих побед, и у Артёма впереди ещё немало возможностей проявить себя.

Выступление волгоградских тхэквондистов на Кубке России – это не просто строчка в турнирной таблице, а наглядная иллюстрация того, как формируется спортивный резерв: с одной стороны – стабильные результаты и закрепление позиций на пьедестале, с другой – постепенное вхождение молодёжи в большой спорт. Бронза Валерии Штучкиной и боевой опыт Артёма Барышкина – ещё два шага вперёд для волгоградской школы тхэквондо.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская Федерация тхэквондо

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