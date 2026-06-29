Волгоградские гимнастки взяли пять золотых медалей в Беслане





В Беслане завершились межрегиональные спортивные соревнования и фестиваль по художественной гимнастике «Летняя сказка». На ковёр вышли более 500 спортсменок из 22 регионов страны – и для волгоградских динамовок турнир стал по-настоящему триумфальным.

В индивидуальной программе воспитанницы тренера Натальи Беловой продемонстрировали стабильность, уверенность и ту самую спортивную зрелость, которая приходит с системной работой. Пять первых мест в разных возрастных категориях – результат, который говорит сам за себя.

Дарья Белова (2019 г. р.) уверенно выиграла свою категорию, показав чистую технику и хорошую подачу образа. Валерия Хорольская (2020 г. р.) не оставила соперницам шансов, выступив собранно и без грубых ошибок. Стефания Юрина (2017 г. р.) и Юлия Сергеева (2015 г. р.) подтвердили статус фавориток своих возрастов: в их программах судьи отметили и сложность элементов, и артистизм. Александра Яковлева (2013 г. р.) также поднялась на высшую ступень пьедестала, доказав, что у Волгограда растёт сильная смена.

Достойный результат показала и Элина Небабина (2013 г. р.), завоевавшая серебро в своей категории. Для юной гимнастки это важный шаг вперёд, и хорошая заявка на будущие старты.

За этими медалями – ежедневный труд спортсменок и тренерская работа Натальи Беловой. Пять золотых наград – не случайность, а закономерный итог дисциплины, грамотного планирования нагрузок и внимания к деталям.

Александр Веселовский

Фото: Министерство спорта РСО-Алания